Не Мар'яні з Арестовичем визначати "правильну" поведінку людини перед обличчям смерті
Це кампанія з деморалізації та дискредитації Збройних сил, і особисто для мене — це те, що не прощається
Глум над українськими військовими, який почали цих двоє, може, й ІПСО, але я не вважаю, що ми маємо це ігнорувати, щоб "не розганяти", "не брати участь в спецоперації" або щоб колишній радник Офісу, мовляв, не був задоволений, що про нього говорять.
По-перше, не говорити про те, що є ницим і огидним неможливо, бо як ми тоді інакше розрізнятимемо добро і зло, якщо не усвідомимо своє відмежування?
По-друге, участь у цій огидній акції бере представниця влади.
Хоч я впевнена. що всі, хто це читає, скажуть, що за неї не голосували.
Але хтось же за неї голосував і дуже успішно, щоб обрати депутаткою.
По-третє, не заявляючи про неприпустимість цього всього, не шукаючи способів зупинити та припинити це, її колеги по ВР просто розписуються у безсиллі й стають поруч.
Я не знаю, які шукати способи, але їх треба шукати.
Бо я не знаю, як з такими людьми можна перебувати поруч. І обурення має свій сенс.
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По-четверте, можна виключити когось з фракції, партії та навіть свого життя, але цю депутатку привела в парламент президентська партія "Слуга народу", і ця відповідальність, в першу чергу, на них і на президентові, який запропонував спосіб набору таких людей.
І на громадянах, які це підтримали.
І висунення в публічний простір Арестовича — також та сама відповідальність.
Це констатація факту, який неможливо заперечити.
Чи вважають ті, хто дав змогу все це говорити народній депутатці Безуглій, так само, як і вона? Чи є у них також ідеальне уявлення про те, як мають помирати українські військові?
Якщо ні, тоді вони мали б це зупинити?
Бо це глум не лише над конкретними військовими, а і над родинами, дружинами, дітьми, батьками не лише їхніми, а й усіх загиблих.
Я впевнена, що Мар'яна щось там раціоналізує, пояснює що не така підготовка військових.
Але в полон потрапляють і цивільні.
І росіяни їх також безжально страчували й страчують.
І не Мар'яні з Арестовичем визначати "правильну" поведінку людини перед обличчям смерті.
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І останнє, найважливіше — це кампанія з деморалізації та дискредитації Збройних сил, і особисто для мене — це те, що не прощається.
Ті, хто захищає мене, усіх нас, Україну, хто у силах оборони, а не там, наприклад, де сидить недорадник Офісу президента, — це вже герої.
І тут постає цілком правомірне питання, хто має моральне право говорити й давати моральні оцінки таким нелюдським обставинам.
Так от, є люди, які взагалі не мають морального права розкривати рот про будь-що.
Бо цих двоє нічим не ризикують.
Ну, хіба хтось перестріне і не втримається, щоб дати ляпас.
І у нас ще постануть питання в публічному просторі, хто і на що має, і на що не має морального права. В тому числі — і прихильники та прихильниці цієї гиді.
Це пост і позиція, в першу чергу, української громадянки, а не журналістки.
Я знаю усі ці пояснення, що нічого зробити неможливо, бо "депутатів обирає народ".
Але я також знаю, що позиція кожного і кожної, хто відмежовується від аморальності й цинізму, має значення.
Бо це про те, що ми, як люди, вважаємо припустимим поруч із собою.
Про авторку. Тетяна Трощинська, шеф-редакторка Громадського радіо
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
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