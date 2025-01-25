Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Рудимент совка: Арестович спекулює на смерті
OPINION

Рудимент совка: Арестович спекулює на смерті

Віталій Портников
25 січня, 2025 субота
07:00
Погляд

Жахлива дискусія, спровокована висловлюванням колишнього радника офісу президента України Олексія Арестовича та підтримкою народної депутатки Мар'яни Безуглої щодо того, як має поводити себе людина, український військовослужбовець перед розстрілом, ще раз нагадує про глибини морального падіння, які зараз можна констатувати у деяких наших співвітчизників

Зміст

Адже це симптом хвороби, яка може бути пов'язана зовсім не з висловлюваннями тільки двох людей. По-перше, є абсолютно очевидним, що більш професійна і ефективна військова підготовка наших громадян перед відправкою на фронт - це очевидна річ. Однак у полон може потрапити будь-яка людина: і підготовлена, і непідготовлена. 

Питання того, як себе поводить людина перед обличчям смерті - це глибоко інтимне питання. І вже точно, щодо цього питання не можуть висловлюватися живі. Не можуть висловлюватися люди, які не знаходяться у такій ситуації. 

А ці люди мають пам'ятати, що сама участь у діях по обороні нашої країни від агресора - це вже героїзм. За великим рахунком велика кількість міфів, яка пов'язана із тим, як поводять себе люди в такі критичні і вирішальні моменти свого життя, з'явилися в часи, коли не було не тільки відеотелефонів, але й будь-яких пристроїв для зйомок. Це були легенди, це були оповідання тих, хто жив через десятиріччя або навіть сторіччя після того, як віддавали своє життя захоплені герої. А тепер ми з вами живемо в реальному світі. 

Смерть - це не свято і не демонстрація власних героїчних здібностей. Це найбільша трагедія у житті людини. І той, хто засуджує приреченого на страту в тому, що він неправильно себе поводить і використовує цю загибель заради власних дрібних політичних цілей, немає нічого спільного з людяністю. Тим більше, що героїчна поведінка під час смерті, це ще не ознака моральності й доброчинності. 

Є справжні герої, які проживають своє життя так, як герої та вмирають як герої. А є жахливі злочинці, учасники масових страт і вбивств, які героїчно поводять себе на ешафоті. 

Я навіть скажу більше, те, що ми бачимо, говорить, що українці цінують своє життя. Повага до власного життя - це дорога до цивілізації. Та дорога, яку наші сусіди у Росії навіть не хочуть долати. Та дорога, проти якої завжди виступало радянське суспільство, яке обожнювало героїчну смерть, а не правильне, чесне, моральне життя за обов'язками. 

І ця реакція - це рудимент дикого, жахливого невгамовного совку, який досі залишається в нашій країні. Ну і ще досить важлива річ. Адже ці люди, які про це говорять, вони за великим рахунком учасники конструкції, що перемогла у 2019 році, що у війні зацікавлена українська влада, яка наживається на цій війні, яка не бажає її закінчувати, а російська влада просто потребує домовленостей. І з Путіним потрібно домовитись. 

Зараз практично такий самий доказ щодо того, хто реально зацікавлений у війні, застосовується вже до чинної влади, до чинного президента. Ми знову чуємо, що українському керівництву вигідна війна. І так у суспільства створюється враження, що Путін у війні не зацікавлений, що ключі до миру можуть знаходитися в будь-якій столиці: у Києві, у Вашингтоні, у Брюсселі, тільки не в Москві. 

І що відбувається насправді? Що ця абсолютно алогічна лінія поведінки тепер розповсюджується вже не тільки на владу, але й на звичайних людей, на наших військовослужбовців, на тих, хто захищає нас від ворога. На наших героїв. Так, повірте мені, немає значення, як людина поводила себе перед незаконною стратою. Вона залишається героєм, що захищає нашу країну. 

Але головний градус ненависті раптом до українського військовослужбовця, а не до російського президента, в армії якого відбуваються такі жахливі злочини. Не до російського військового командування, яке порушує всі мислимі і немислимі норми поведінки армії на фронті. Всі конвенції, всі угоди абсолютно спокійно в Росії ігноруються. Не до злочинців, які є учасниками цієї страти. 

Просто говориться, що вони такі слабкі, що кремезна людина може їх спокійно подолати. Так, ніби ми не помічаємо, у кого в руках зброя. Я в радянський час це чув про жертв Бабиного Яру від радянських пропагандистів, які так обережно казали: "Слухайте, та вони ж йшли просто до цього яру на розстріл і не давали ніякого опору”. Так, немов би місце страти не було оточено людьми з автоматами, а ті, хто був страчений, не були людьми похилого віку, жінками, дітьми - просто людьми без зброї. 

І так зміщується акцент. Ми маємо гніватися не на російських злочинців від Кремля до тих, хто здійснює ці страти. Бо ми сподіваємося з ними домовитися. Виникає знову ілюзія можливості домовитися із тим, хто хоче тебе знищити. Ми маємо гніватися на українську державу, на українську владу, на український уряд, на українського воїна. 

І куди веде ця дорога? Ця дорога веде до краху української держави, армії і суспільства. Саме в цей пік намагається нас спрямувати той, хто виступає з такими аморальними заявами. І я думаю, що те, що цією людиною став колишній радник Арестович, нікого, у кого ще залишаються хоча б залишки здорового глузду і сумління, не має дивувати.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
військові
російська армія
ЗСУ
Олексій Арестович
полонені
Війна з Росією
Віталій Портников
Колонка Віталія Портникова
воєнні злочини Росії
Мар'яна Безугла
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+2.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.8
    Купівля 41.8
    Продаж 42.32
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
25 січня
08:21
Піт Хегсет
Сенат США затвердив Піта Гегсета на посаді міністра оборони
08:04
OPINION
Битва за Трампа
07:35
втрати росіян
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1650 військових, 37 бронемашин та 14 артсистем
07:25
винищувач F-15
У 2024 році експорт зброї зі США досягнув рекордних показників
07:25
Огляд
Тіло кожного, крокодилові сльози і коли я нарешті висплюся - 5 книг про мрії та бажання
06:38
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну "шахедами": на Київщині пошкоджено багатоповерхівку, на Черкащині є знеструмлення
06:30
На узбережжі у Сомалі виявили більше сотні мертвих дельфінів
05:41
Ємен, хусити
У Ємені хусити затримали сімох співробітників ООН
04:54
В Україні від початку року у водоймах загинули 28 людей, - ДСНС
03:55
Кіт Келлог
У США не виключають можливості купівлі для України зброї коштом заморожених активів РФ
03:12
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
У Південній Кореї суд відмовив у продовженні арешту президента Юн Сок Йоля
02:31
Кабмін
Кабмін схвалив створення Агенції національної єдності
01:43
Прапор США
США перейменували Мексиканську затоку на Американську
01:22
У Пакистані ухвалили закон щодо повного контролю над соцмережами
00:39
Військово-лікарська комісія, ВЛК
В ОП заявили, що для обмежено придатних термін проходження повторної ВЛК можуть продовжити
2025, п'ятниця
24 січня
23:59
Оновлено
Держдеп США
Держдеп США призупинив більшість іноземної допомоги. Це може стосуватися України, - ЗМІ
23:39
Україна ЄС
Чехія хоче затвердити у ЄС план інтеграції України та Молдови у внутрішній ринок, - ЗМІ
23:07
Марина Безрукова очолила "Агенцію оборонних закупівель"
Безрукова заявила, що залишається керівницею АОЗ попри заяву Міноборони про відмову продовжувати контракт
22:49
Оновлено
Генералу Галушкіну обрали запобіжний захід у справі за новою підозрою: триматимуть під вартою 60 днів
22:35
Роберт Фіцо
У Братиславі 60 тис. людей вийшли на протести проти політики Фіцо на зближення з РФ
22:32
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 190 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку
22:23
Саудівська Аравія
Саудівська Аравія придбала у РФ зброю на понад €2 млрд, - журналістське розслідування
22:13
Тимур Ткаченко
Зеленський призначить нових голів РДА в Києві, - очільник КМВА Ткаченко
21:51
Володимир Зеленський
Постачання в Росію будь-яких компонентів для терору має бути перекрито, - Зеленський після чергової атаки дронів
21:42
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Це затягування часу: політолог Рейтерович про реакцію Кремля на ультиматум Трампа
21:32
Кіт Келлог
Україна втратила більше військових, ніж США у Вʼєтнамі й Кореї разом, - спецпредставник Трампа Келлог
21:27
Звинувачення викладача Андрія Білоуса в домаганнях: авторка анонімного відео розкрила свою особистість, - ЗМІ
21:22
Ексклюзив
військові КНДР
"Йдуть групами від 50 осіб по відкритій місцевості": офіцер 80-ї ОДШБр Гайдащук про штурмові дії військових КНДР на Курщині
21:14
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Масовані атаки по території Росії набувають системного характеру, Курщина залишається пріоритетним напрямком для ворога. Колонка Сергія Згурця
20:54
Олександр Маркушин
Мера Ірпеня Маркушина взяли під варту в межах справи його виїзду за кордон
20:49
Оновлено
Роберт Фіцо
Фіцо звинуватив Україну у причетності до кібератаки на Словаччину: в МЗС відреагували
20:32
У Києві відбудеться марш пам'яті Міхася Жизневського та білорусів, які загинули за Україну
20:23
Ексклюзив
гроші
Це означає, що гроші стають дорожчі: економіст Пендзин про підвищення НБУ облікової ставки
20:22
Пресреліз
Leave no one behind partnership - завершилос навчання вчителів в УКУ
Нове обладнання та знання: завершилося навчання вчителів за українсько-тайванською програмою Leave no one behind partnership
20:10
"Канада не продається": дизайнер Ліам Муні створив капелюх у відповідь на погрозу Трампа зробити країну 51-м штатом США
20:00
OPINION
Репресії проти військових: Скринька Пандори
19:48
Огляд
"Сент-Екзюпері"
Коли Одеса Боба Ділана ще не знала: що подивитися на вихідних
19:45
Міноборони розробляє нову зимову маскувальну форму для спецпризначенців
19:41
терористи ХАМАС
ХАМАС назвав імена чотирьох заручниць, які будуть звільнені в рамках угоди про перемир'я з Ізраїлем
19:32
У "ПМР" заявили, що газу лишилось на кілька днів, лікарні переводять на опалення вугіллям
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV