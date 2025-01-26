Росіяни стверджують, що морські дрони атакують Крим
Російські Z-пабліки скаржаться на атаку морських дронів на Крим. Зокрема, ворог заявляє про нібито знищення двох безекіпажних катерів у напрямку півострова
Про це повідомляє міноборони РФ.
"Вранці черговими вогневими засобами Чорноморського флоту в північно-західній частині акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, які прямували у напрямку Кримського півострова", - йдеться у повідомленні.
Водночас російські телеграм-канали стверджують, що Крим і Севастополь зазнають атаки морських дронів. Як стверджується, частина дронів курсує біля берега півострова.
- Вчора, 25 січня, суцільний паспортний контроль запровадили на Кримському мості у напрямку з Краснодарського краю РФ до Криму через "терористичну загрозу".
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