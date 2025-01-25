Російська влада ввела суцільний паспортний контроль при в'їзді на Керченський міст

Про це заявив російський міністр транспорту Криму Олександр Овдієнко, передає російська держінформагенція ТАСС.

За його словами, запровадження суцільного паспортного контролю проводиться в рамках "антитерористичних заходів".

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Овдієнко зауважив, що підставами для такого рішення є указ президента РФ про введення підвищеного рівня реагування в Криму і Краснодарському краї РФ, а також рішення Антитерористичної комісії Темрюцького району і розпорядження глави Краснодарського краю РФ про безстрокове запровадження "жовтого" рівня терористичної загрози у краї, Темрюцькому районі та Керченському мосту.

Він закликав мати при собі оригінали документів для швидкого проходження ручного огляду.