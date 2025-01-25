Російська влада ввела суцільний паспортний контроль при в'їзді на Керченський міст
Суцільний паспортний контроль запровадили на Кримському мості у напрямку з Краснодарського краю РФ до Криму через "терористичну загрозу"
Про це заявив російський міністр транспорту Криму Олександр Овдієнко, передає російська держінформагенція ТАСС.
За його словами, запровадження суцільного паспортного контролю проводиться в рамках "антитерористичних заходів".
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Овдієнко зауважив, що підставами для такого рішення є указ президента РФ про введення підвищеного рівня реагування в Криму і Краснодарському краї РФ, а також рішення Антитерористичної комісії Темрюцького району і розпорядження глави Краснодарського краю РФ про безстрокове запровадження "жовтого" рівня терористичної загрози у краї, Темрюцькому районі та Керченському мосту.
Він закликав мати при собі оригінали документів для швидкого проходження ручного огляду.
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