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Від Москви до окупованого Криму: Згурець про атаку БПЛА по військових об'єктах РФ

Оксана Ліховід
24 січня, 2025 п'ятниця
11:28
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що реалізується системний підхід Сил оборони України щодо ударів по енергетичних і оборонно-промислових об'єктах РФ

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі маємо чергову масштабну атаку з використанням українських дронів на російські промислові й військові об'єкти. 14 січня було зафіксовано схожу атаку, яка тоді вважалася найбільшою. Тоді було використано до 200 різних українських дронів, які атакували низку російських оборонно-промислових об'єктів", - нагадав Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express проаналізував російські пабліки, що стверджують, що було атаковано щонайменше 11 областей РФ, включно з Москвою, а також з окупованим Кримом.

"Це дійсно системний підхід Сил оборони України щодо ударів насамперед по енергетичних і оборонно-промислових об'єктах РФ", - наголосив Згурець.

Військовий експерт розповів, які саме оборонно-промислові об'єкти було уражено в Рязанській області.

"У Рязані є нафтопереробний завод, нафтова база. Ново-Рязанська ТЕЦ так само була під ударами наших дронів. Це свідчить про ефективність виявлення російських об'єктів і надійність системного ураження російських промислових і оборонних об'єктів", - пояснив Згурець.

Військовий експерт додав, що також надійшли повідомлення про удари по Брянську, де розташована низка важливих для росіян об'єктів оборонно-промислового комплексу.

"Зокрема, Брянський хімічний завод, який виготовляє порох для значної кількості російських систем озброєння, починаючи від РСЗВ "Град" до більш потужних систем. Але цієї ночі удар був завданий по іншому Брянському підприємству "Кремній ЕЛ". Це не менш важливе підприємство, ніж хімічний завод у Брянську. "Кремній ЕЛ" виготовляє електроніку для значної кількості російських високоточних ракет. Це підприємство вже четвертий раз підпадає під удари наших далекобійних дронів", - резюмував Згурець.

  • Пізно ввечері 23 січня у низці областей Росії повідомили про атаки безпілотників. Зокрема, вибухи пролунали в Брянську, на Рязанщині й у Курську, також неспокійно було в Московській області.

 

Теги:
Новини
Економіка
Росія
Крим
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
ВПК
окуповані території
безпілотник
Військові новини
нафтобаза
втрати окупантів
Москва
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