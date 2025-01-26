Єрмак: немає жодного "мирного плану за 100 днів", це вкиди Кремля
Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що жодного "мирного плану" за "100 днів" в реальності не існує
Про це він написав у Telegram.
"Жодних "мирних планів за 100 днів" у медіа НЕ існує в реальності. Під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізовують росіяни", - зазначив Єрмак.
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- Раніше президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що в потенційних переговорах між Україною та Росією також братимуть участь США та Європа.
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