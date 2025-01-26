Єрмак: немає жодного "мирного плану за 100 днів", це вкиди Кремля

Про це він написав у Telegram.

"Жодних "мирних планів за 100 днів" у медіа НЕ існує в реальності. Під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізовують росіяни", - зазначив Єрмак.

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