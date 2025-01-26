З перших днів повномасштабної війни розмови на цю тему мали деструктивні наслідки і для суспільства, і для війська. І тоді, і зараз очікування простого і швидкого закінчення війни врешті-решт демотивує українців і в тилу, і на передовій.

З високою ймовірністю можемо припускати, що вкиди в наш інформаційний простір про "швидкий мир" є добре спланованою спецоперацією відповідних служб РФ.

Читайте також: План Трампа: швидкість — не та категорія, яка точно веде до успіху Росії на даному етапі війни потрібен не мир. Ворога цікавлять дискусії серед українців про мир. І навіть якби переговори почалися, то росіяни їх навмисно затягували б, продовжуючи бойові дії, щоб руйнувати нашу здатність до спротиву. Згадайте Мінські домовленості. Весь переговорний процес довкола них був цінним для росіян сам по собі, оскільки поки йшла війна, відбувалися тривалі безперспективні балачки про мир, якого нібито можна досягти просто і швидко.