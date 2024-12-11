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OPINION

План Трампа: швидкість — не та категорія, яка точно веде до успіху

Віктор Шлінчак
11 грудня, 2024 середа
14:07
Погляд

Що ми маємо сьогодні? Кілька висновків. Новообраний президент Трамп може впливати на тих, хто залежний (у цьому випадку, це, на жаль, ми)

Зміст

Трамп не має (наразі) механізмів впливу безпосередньо на Росію. Але йому потрібно демонструвати "швидкий мир". 

Звідси запрошення третього гравця (отам, у кінці його допису) - Китаю. Це артикульовано чітко. 

Якщо Трамп усадить за один стіл переговорів Путіна і Сі Цзиньпіна, вони обоє гратимуть проти Штатів. Але це саме те, чого стратегічно бажав би Путін — нової Ялти про розподіл світу. 

Думаю, в команді Трампа це усвідомлюють, а тому цю історію "продаватимуть" Путіну, як мрію. А самі будуть рухатися до того, щоб на перемовини Росія вийшла слабкішою. 

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Чи може Трамп переконати Сі, щоб той умовив Путіна відступити? Теоретично так, проте профітів від воюючої Росії в Китаю більше, ніж у ситуації, коли РФ починає повертатися до "мирного життя". 

Все це вказує на те, що ми (Україна) станемо лише частиною великого пакета домовленостей. Цей пакет досі перебуває в стадії формування і вивчення. 

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Перехідна адміністрація тільки отримала доступи до даних розвідок і намагається вибудувати нову архітектоніку зовнішньої політики, де має бути багато перемог. І бажано швидких. Це непросто. А у випадку з Україною — майже нереально без зміни теперішніх підходів. 

Швидкість — не та категорія, яка точно веде до успіху (команда нашого президента у 2019-му це теж проходила). Тому, звичайно, спроби будуть. Але я досі переконаний, що у нинішньому крихкому світі часові дедлайни часто не дотримуються, бо виникнення нових проблем відбувається набагато частіше, ніж розвʼязання попередніх. Ізраїль, Грузія, Сирія — це те, що лише сьогодні в топах інформаційних агентств. А що ми знаємо про бойові зіткнення в М'янмі, Нігерії, Судані, Камеруні, Пакистані чи в тих місцях, які за індексом потенційних загроз можуть перерости в нові гарячі точки? 

Тому, все рухається за сценарієм, який на цю мить все ще далекий від бажаного швидкого і справедливого миру. 

Але побажаємо команді Трампа спробувати. Зрештою, кожен американський президент намагається "перевантажити" відносини з Кремлем. Але я щось не памʼятаю, щоб у когось це швидко та ефективно вийшло.

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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