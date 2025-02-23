Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги для України: що увійшло
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги, в який увійшли артбоєприпаси та продукти. Міхал анонсував ще одне доповнення до пакета
Про це він написав у Х.
"Для посилення позицій України та посилення тиску на Росію Естонія надсилає 10 тис. артилерійських боєприпасів і 750 тис. продуктових наборів для українських бійців", - повідомив Міхал.
За його словами, при першій нагоді пакет буде доповнено естонською продукцією оборонної промисловості на суму понад 100 млн євро.
"Україна має вирішувати її майбутнє. Ви завжди можете розраховувати на підтримку Естонії", - резюмував естонський прем'єр.
- Раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна заявив, що його країна хоче брати участь у можливих перемовинах між Україною та Росією щодо миру.
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