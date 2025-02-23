Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги для України: що увійшло

Про це він написав у Х.

"Для посилення позицій України та посилення тиску на Росію Естонія надсилає 10 тис. артилерійських боєприпасів і 750 тис. продуктових наборів для українських бійців", - повідомив Міхал.

За його словами, при першій нагоді пакет буде доповнено естонською продукцією оборонної промисловості на суму понад 100 млн євро.

"Україна має вирішувати її майбутнє. Ви завжди можете розраховувати на підтримку Естонії", - резюмував естонський прем'єр.