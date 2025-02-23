Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ На демонстрації в підтримку України у Вашингтоні було багато американців, - комунікаційний директор United Help Ukraine в Україні Вісіч
Ексклюзив

На демонстрації в підтримку України у Вашингтоні було багато американців, - комунікаційний директор United Help Ukraine в Україні Вісіч

Віталій Бесараб
23 лютого, 2025 неділя
10:21
Світ

Комунікаційний директор в Україні United Help Ukraine Олесь Вісіч розповів, що на мітингу в підтримку України, який відбувся у Вашингтоні, були присутні понад 3000 людей, половина з них - американці та європейці

Зміст

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Це наймасштабніший мітинг на підтримку України за останні роки. Ця демонстрація відбувалась біля меморіалу Лінкольна поряд з Білим Домом. Ми маємо нагадати світу і новій адміністрації президента США, що Росія є агресором, який почав війну. По-друге, Володимир Зеленський є легітимним президентом, який сповідує демократичні цінності і точно не є диктатором. Також ми відстоюємо позицію, що Україна має стати членом НАТО, а також, що жодних переговорів про Україну без України не має бути. На цій події цього року зібралось понад 3000 людей. Майже половина з них не українці, а американці та європейці. Тобто, люди, які не повʼязані з Україною безпосередньо своїм походженням, але відстоюють інтереси України на світовій арені", - розповів Вісіч.

Олесь Вісіч також розповів, що на мітингу були присутні офіційні особи. Зокрема, посол України в США Оксана Маркарова.

"Це дуже важливо, що не тільки українці приходять на ці мітинги. Ми бачимо як світова спільнота підтримує Україну. І це дуже важливо було безпосередньо для нас. Оскільки, наш фонд United Help Ukraine організовуємо такого формату заходи. Також було багато офіційних представників. Зокрема, на мітингу була присутня наш посол пані Оксана Маркарова", - додав він.
 

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
США
підтримка України
Світ про Україну
Читайте також:
Порошенко
Автор Світлана Кравченко
17 лютого, 2025 понедiлок
"Безпосередньо з ОП": Порошенко заявив, що йому пропонували умову, за якої проти нього не вводили б санкції
Карта бойових дій за 12-19 лютого
Автор Ірена Моляр
20 лютого, 2025 четвер
Росіяни до початку мирних перемовин спробують взяти під контроль чотири промислові міста, які зараз під контролем ЗСУ, - Снєгирьов
Автор Оксана Ліховід
20 лютого, 2025 четвер
З бюджету України продовжують витрачатися кошти на недоброчесних суддів, - юрист Фундації DEJURE Зелінський
Київ
-7.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.94
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
23 лютого
10:09
Бундестаг
У Німеччині розпочалися вибори до Бундестагу: лідирує проукраїнський кандидат на посаду канцлера
10:05
OPINION
Будь-яка угода з Путіним не повинна знецінювати жертви
10:03
росія, санкції
Велика Британія має намір оголосити "найбільший пакет" санкцій проти РФ 24 лютого, - ЗМІ
10:02
OPINION
Упоратися з Путіним можна лише єзуїтським проактивним способом
09:44
Естонія
Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги для України: що увійшло
09:29
обмін заручниками у межах угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС
Ізраїль відмовився звільняти палестинських в'язнів, стверджуючи, що ХАМАС не виконав умов перемир'я
08:38
Оновлено
РФ запустила ударні дрони по Україні: уламки БПЛА виявили в столичному ботсаду Гришка
08:28
шахеди, ППО, ЗСУ
Сили оборони збили 138 із 267 "шахедів", 119 безпілотників були локаційно втрачені
08:19
Минулої доби на фронті зафіксовано 112 боєзіткнень: на Покровському напрямку росіяни провели 34 штурми
08:02
OPINION
Перемовини, зливи та хитрі плани
07:33
російська техніка
За добу Сили оборони ліквідували 7 ворожих танків, 54 артсистеми та 1180 окупантів
07:00
"Фільм жахів, тільки наяву": оборонець Маріуполя Пчела розповів про бої за місто і полон
02:02
Оновлено
швидка допомога
РФ вдарила ракетами по цивільному об'єкту Кривого Рогу: є загиблий та двоє постраждалих
00:11
євро, гроші
У Болгарії невдоволені переходом на євро закидали фарбою офіс представництва Єврокомісії та зчепилися з поліцією
2025, субота
22 лютого
23:13
польська премʼєра документального фільму "10 років війни"
"10 років війни" в "колисці" польської "Солідарності": фільм "Еспресо" показали в Ґданську
23:03
Саакашвілі
Саакашвілі про взаємини Зеленського з Трампом: під час Другої світової війни Черчиллю знадобився рік - півтора аби переконати Рузвельта долучитися до антигітлерівської коаліції
21:53
Оновлено
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Франциск у критичному стані: зробили переливання крові, давали кисень
21:53
Оновлено
Маск обіцяє не відключати Україну від Starlink
21:39
Зеленський Трамп
Зеленський хоче особисто зустрітися з Трампом для обговорення угоди про корисні копалини, – ЗМІ
21:09
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп шантажує європейців Україною, - Рибачук
21:05
диференційована система оповіщення про повітряні тривоги в Харкові
Окремо для міста та області: у Харкові запрацювала диференційована система оповіщення про повітряні тривоги
20:48
Оновлено
Удар по Костянтинівці 22 лютого
Росіяни атакували Покровськ та Костянтинівку на Донеччині: загинули три людини, є поранені
20:47
Ексклюзив
путін трамп
"Військовий конфлікт між США та РФ": Портников пояснив до чого може призвести зустріч Трампа та Путіна
20:36
ХАМАС звільнив з полону шістьох ізраїльських заручників
20:35
Вуличний ринок у Мюлузі (Франція), де 22 лютого 2025 року стався теракт
У Франції чоловік з Алжиру із криком "Аллаху акбар" вбив ножем перехожого та поранив 5 поліцейських
20:03
OPINION
Виплисти в тумані
20:01
Кластер Brave1 запустить онлайн-майданчик для продажу військовим БПЛА, засобів зв’язку та запчастин
19:37
Оновлено
Росіяни завдали авіаудару по Золочеву на Харківщині, травмовано жінку
18:45
Зеленський провів розмови з прем'єрами Нідерландів, Албанії, Британії та Греції: говорили про присутність Європи за столом перемовин та підтримку України
18:44
Путін та Трамп на російських сувенірах
Ексголова Комітету нацбезпеки Казахстану назвав Трампа завербованим КДБ. Чому він так вважає
18:23
Оновлено
новини Львівщини
У Генштабі підтвердили удар 20 лютого по нафтоперекачувальній станції РФ на Кубані
18:22
Ексклюзив
Дональд Трамп
Дипломат Хара назвав причини, які могли вплинути на зміну риторики Трампа щодо України
18:11
OPINION
Ми можемо обʼєднати Європу лише якщо будемо прикладом демократії
18:07
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц вважає, що може зберегти посаду канцлера після виборів до Бундестагу
18:07
OPINION
"КитаєРосія": дует двох ворогів
18:00
Ексклюзив
Дональд Трамп і Володимир Путін
Поки Трамп бачить поступки, він залишатиметься агресивним — так само, як і Путін, - дипломат Брайза
17:41
На Житомирщині в пожежі загинули чотири людини, серед них – двоє дітей
17:32
Оновлено
Зеленський, Трамп
Київ та Вашингтон ще працюють над текстом угоди про корисні копалини. Що не подобається Україні
17:28
Генасамблея ООН
США попросили Україну відкликати свій проєкт щорічної резолюції ООН, що засуджує агресію РФ, – WP
17:21
Ексклюзив
путін
Путін пропихає сценарій виборів не через те, щоб в Україні з'явилася нова влада, - Рибачук
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV