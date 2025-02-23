На демонстрації в підтримку України у Вашингтоні було багато американців, - комунікаційний директор United Help Ukraine в Україні Вісіч

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Це наймасштабніший мітинг на підтримку України за останні роки. Ця демонстрація відбувалась біля меморіалу Лінкольна поряд з Білим Домом. Ми маємо нагадати світу і новій адміністрації президента США, що Росія є агресором, який почав війну. По-друге, Володимир Зеленський є легітимним президентом, який сповідує демократичні цінності і точно не є диктатором. Також ми відстоюємо позицію, що Україна має стати членом НАТО, а також, що жодних переговорів про Україну без України не має бути. На цій події цього року зібралось понад 3000 людей. Майже половина з них не українці, а американці та європейці. Тобто, люди, які не повʼязані з Україною безпосередньо своїм походженням, але відстоюють інтереси України на світовій арені", - розповів Вісіч.

Олесь Вісіч також розповів, що на мітингу були присутні офіційні особи. Зокрема, посол України в США Оксана Маркарова.



"Це дуже важливо, що не тільки українці приходять на ці мітинги. Ми бачимо як світова спільнота підтримує Україну. І це дуже важливо було безпосередньо для нас. Оскільки, наш фонд United Help Ukraine організовуємо такого формату заходи. Також було багато офіційних представників. Зокрема, на мітингу була присутня наш посол пані Оксана Маркарова", - додав він.

