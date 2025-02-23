Маск вимагає від федеральних службовців США терміново відзвітувати про виконану роботу. ФБР відмовляється

Про це він написав на своїй сторінці в X.

"Усі федеральні працівники незабаром отримають електронний лист із проханням описати, що вони зробили минулого тижня. Відсутність відповіді буде розцінена як відставка", - йдеться в дописі Маска.

Водночас Reuters зазначає, що адміністрація Трампа неодноразово заявляла про намір скоротити федеральний апарат і Маск відкрито підтримував агресивні кроки в цьому напрямі.

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Звільнення вже відбулися в деяких агенціях, зокрема в Комісії з цінних паперів, Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) та Центрі контролю та профілактики захворювань (CDC).

Листи з темою "Що ви зробили минулого тижня?" отримали навіть працівники судової системи, хоча вона не підпорядковується виконавчій владі. Американська федерація державних службовців (AFGE) вже пообіцяла оскаржити такі звільнення в суді.

"Ілон Маск та адміністрація Трампа вкотре продемонстрували зневагу до федеральних працівників та їхньої важливої роботи", - заявив президент федерації Еверетт Келлі.

Пізніше директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Пател закликав співробітників утриматися від відповіді на останні електронні листи від Офісу управління персоналом із проханням надати список досягнень за останній тиждень.

"Співробітники ФБР могли отримати електронний лист від OPM із запитом на інформацію. ФБР через Офіс директора проводитиме перевірки відповідно до процедур. Якщо буде потрібна додаткова інформація, ми координуватимемо відповіді. Наразі, будь ласка, призупиніть будь-які відповіді", - наголосив очільник ФБР.