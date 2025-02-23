Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Маск вимагає від федеральних службовців США терміново відзвітувати про виконану роботу. ФБР відмовляється
Оновлено

Маск вимагає від федеральних службовців США терміново відзвітувати про виконану роботу. ФБР відмовляється

Світлана Кравченко
23 лютого, 2025 неділя
12:52
Світ Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск вимагає від федеральних службовців США звітувати про виконану роботу до вечора 24 лютого. Якщо вони цього не зроблять, їх можуть звільнити

Зміст

Про це він написав на своїй сторінці в X.

"Усі федеральні працівники незабаром отримають електронний лист із проханням описати, що вони зробили минулого тижня. Відсутність відповіді буде розцінена як відставка", - йдеться в дописі Маска.

Водночас Reuters зазначає, що адміністрація Трампа неодноразово заявляла про намір скоротити федеральний апарат і Маск відкрито підтримував агресивні кроки в цьому напрямі. 

Читайте також: Ілон Маск: геній, що перетворюється на маріонетку

Звільнення вже відбулися в деяких агенціях, зокрема в Комісії з цінних паперів, Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) та Центрі контролю та профілактики захворювань (CDC).

Листи з темою "Що ви зробили минулого тижня?" отримали навіть працівники судової системи, хоча вона не підпорядковується виконавчій владі. Американська федерація державних службовців (AFGE) вже пообіцяла оскаржити такі звільнення в суді.

"Ілон Маск та адміністрація Трампа вкотре продемонстрували зневагу до федеральних працівників та їхньої важливої роботи", - заявив президент федерації Еверетт Келлі.

Пізніше директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Пател закликав співробітників утриматися від відповіді на останні електронні листи від Офісу управління персоналом із проханням надати список досягнень за останній тиждень.

"Співробітники ФБР могли отримати електронний лист від OPM із запитом на інформацію. ФБР через Офіс директора проводитиме перевірки відповідно до процедур. Якщо буде потрібна додаткова інформація, ми координуватимемо відповіді. Наразі, будь ласка, призупиніть будь-які відповіді", - наголосив очільник ФБР.

  • Нещодавно президент США Дональд Трамп доручив Ілону Маску, якого призначив главою департаменту з питань ефективності уряду, переглянути "практично все", зокрема - витрати на Пентагон та освіту.
  •  Згодом у Білому домі пояснили, що мільярдер Ілон Маск є співробітником Білого дому і старшим радником президента Трампа, проте він не має повноважень для ухвалення рішень. Зазначається, що він може лише консультувати президента і передавати президентські директиви. 
     
Теги:
Новини
Ілон Маск
США
Читайте також:
виступ Дональда Трампа в Давосі
Автор Тетяна Нижник
22 лютого, 2025 субота
Трамп хоче, щоб Україна капітулювала перед його нав'язуванням мирної угоди, - дипломат Брайза
Автор Катерина Ганжа
22 лютого, 2025 субота
Американська письменниця Сент-Клер хоче через суд визнати Маска батьком своєї дитини та отримати одноосібну опіку над сином
Папа Римський Франциск
Автор Марія Науменко
21 лютого, 2025 п'ятниця
"Вставав поснідати": Ватикан повідомив, що стан госпіталізованого Папи Франциска поліпшився
Київ
-0.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.94
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
23 лютого
14:18
Резерв+
Міноборони попередило про технічний збій в роботі Резерв+: може вплинути на оновлення документів
14:02
Ексклюзив
Андрій Юсов
"Намагаються максимально задіяти всі інструменти": Юсов про спроби РФ розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні
14:02
Огляд
Італійська броньована машина Puma
Універсальна і дуже маневрова: що відомо про італійську броньовану машину Puma, яка перебуває на озброєнні ЗСУ
14:01
OPINION
Чи вистоїть Україна у разі припинення Трампом військової та фінансової допомоги Україні?
13:58
прапори України та США
Україна відхилила вимогу США щодо створення фонду розміром $500 млрд в межах угоди про корисні копалини, - Bloomberg
13:36
зима, мороз
Найхолодніше на сході та півночі, найтепліше - на заході: прогноз погоди в Україні на 24 лютого від Наталки Діденко
13:30
У київському нічному клубі співали російських пісень: Нацполіція звертатиметься до уповноваженого із захисту державної мови
13:20
Інтерв’ю
Посол Швейцаріяї Фелікс Бауманн
Посол Фелікс Бауманн про те, чому Швейцарія не надає військову допомогу Україні та чи будуть українці зобов’язані повернутися по завершенню війни
13:15
безпілотник, дрон
На Херсонщині російський дрон влетів у вікно житлового будинку, постраждала жінка
13:14
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 23 лютого: скільки коштують долар та євро
13:05
У Києві з-під криги на Дніпрі дістали тіло чоловіка
12:56
армія Швейцарії
Швейцарія допускає відправку 200 військових для миротворчої місії в Україні
12:25
Сергій Рябков
У РФ заявили, що нової зустрічі з представниками США в Саудівській Аравії 25 лютого не буде
12:17
OPINION
блог Олександр Щерба
"Колективного Заходу" більше не існує
11:59
Україна - США, конгрес
Пентагон спростував заяву Трампа про $350 млрд допомоги для України
11:44
окупанти
"Бояться провокацій": російські війська на ТОТ України посилили заходи безпеки до 23 і 24 лютого
11:42
Польща ЄС
Польщу зобов'язали відшкодувати понад 91 млн євро через фінансові зловживання на закупівлі генераторів для України
11:30
шахед
Зеленський про нічний обстріл РФ: найбільша атака, відколи іранські дрони почали бити по Україні
11:10
"Без підтримки США Україна не переживе цю війну": Дуда прокоментував свою зустріч із Трампом
10:58
забруднене повітря
У Києві другий день поспіль фіксується погіршення якості повітря
10:21
Ексклюзив
Люди демонструють підтримку України напередодні третьої річниці війни з Росією біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні, округ Колумбія, 22 лютого 2025 року
На демонстрації в підтримку України у Вашингтоні було багато американців, - комунікаційний директор United Help Ukraine в Україні Вісіч
10:09
Бундестаг
У Німеччині розпочалися вибори до Бундестагу: лідирує проукраїнський кандидат на посаду канцлера
10:05
OPINION
Будь-яка угода з Путіним не повинна знецінювати жертви
10:03
росія, санкції
Велика Британія має намір оголосити "найбільший пакет" санкцій проти РФ 24 лютого, - ЗМІ
10:02
OPINION
Упоратися з Путіним можна лише єзуїтським проактивним способом
09:44
Естонія
Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги для України: що увійшло
09:29
обмін заручниками у межах угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС
Ізраїль відмовився звільняти палестинських в'язнів, стверджуючи, що ХАМАС не виконав умов перемир'я
08:38
Оновлено
РФ запустила ударні дрони по Україні: уламки БПЛА виявили в столичному ботсаду Гришка
08:28
шахеди, ППО, ЗСУ
Сили оборони збили 138 із 267 "шахедів", 119 безпілотників були локаційно втрачені
08:19
Минулої доби на фронті зафіксовано 112 боєзіткнень: на Покровському напрямку росіяни провели 34 штурми
08:02
OPINION
Перемовини, зливи та хитрі плани
07:33
Інфографіка
російська техніка
За добу Сили оборони ліквідували 7 ворожих танків, 54 артсистеми та 1180 окупантів
07:00
"Фільм жахів, тільки наяву": оборонець Маріуполя Пчела розповів про бої за місто і полон
02:02
Оновлено
швидка допомога
РФ вдарила ракетами по цивільному об'єкту Кривого Рогу: є загиблий та двоє постраждалих
00:11
євро, гроші
У Болгарії невдоволені переходом на євро закидали фарбою офіс представництва Єврокомісії та зчепилися з поліцією
2025, субота
22 лютого
23:13
польська премʼєра документального фільму "10 років війни"
"10 років війни" в "колисці" польської Солідарності: фільм Еспресо показали в Ґданську
23:03
Саакашвілі
Саакашвілі про взаємини Зеленського з Трампом: під час Другої світової війни Черчиллю знадобився рік - півтора аби переконати Рузвельта долучитися до антигітлерівської коаліції
21:53
Оновлено
Маск обіцяє не відключати Україну від Starlink
21:53
Оновлено
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Франциск у критичному стані: зробили переливання крові, давали кисень
21:39
Зеленський Трамп
Зеленський хоче особисто зустрітися з Трампом для обговорення угоди про корисні копалини, – ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV