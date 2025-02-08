Трамп доручив Маску переглянути витрати на Пентагон

Про це він сказав CNN.

На уточнювальне питання журналістки про доручення очільник Білого дому відповів ствердно.

"Я доручив йому перевірити освіту, перевірити Пентагон, тобто військову сферу. І, знаєте, на жаль, ви знайдете деякі речі, які досить погані. Але я не думаю, що пропорційно ви побачите щось подібне до того, що ми щойно побачили", - сказав він.

Також журналісти запитали, чи є речі, які Маск не може торкатися. Трамп зазначив: вони "цього не обговорювали", проте він диктує, у яких сферах має працювати Маск.

"Можуть бути області, які ми не будемо вивчати, але я думаю, що все родюче. Я дав йому вказівку зайнятися освітою, армією, зайнятися іншими справами в міру просування, і вони виявляють величезну кількість шахрайства, зловживань, розтрат і всього такого", - додав президент.

За інформацією CNN, у 2024 фінансовому році менше третини федерального бюджету становили дискреційні видатки, які Конгрес затверджує щороку. Майже половина таких видатків ідуть на оборонні програми.