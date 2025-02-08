Трамп доручив Маску переглянути витрати на Пентагон
Президент США Дональд Трамп оголосив, що він доручив американському мільярдеру Ілону Маску, якого призначив главою департаменту з питань ефективності уряду, переглянути "практично все", зокрема - витрати на Пентагон та освіту
Про це він сказав CNN.
На уточнювальне питання журналістки про доручення очільник Білого дому відповів ствердно.
"Я доручив йому перевірити освіту, перевірити Пентагон, тобто військову сферу. І, знаєте, на жаль, ви знайдете деякі речі, які досить погані. Але я не думаю, що пропорційно ви побачите щось подібне до того, що ми щойно побачили", - сказав він.
Також журналісти запитали, чи є речі, які Маск не може торкатися. Трамп зазначив: вони "цього не обговорювали", проте він диктує, у яких сферах має працювати Маск.
"Можуть бути області, які ми не будемо вивчати, але я думаю, що все родюче. Я дав йому вказівку зайнятися освітою, армією, зайнятися іншими справами в міру просування, і вони виявляють величезну кількість шахрайства, зловживань, розтрат і всього такого", - додав президент.
За інформацією CNN, у 2024 фінансовому році менше третини федерального бюджету становили дискреційні видатки, які Конгрес затверджує щороку. Майже половина таких видатків ідуть на оборонні програми.
- 6 лютого в Сполучених Штатах американці в різних містах вийшли на мітинги проти політики адміністрації Трампа. Зокрема, вони виступають проти міграційних рішень, заяв щодо сектора Гази, а також призначення мільярдера Ілона Маска в уряд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.78
- EUR Купівля 42.83Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе