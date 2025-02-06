У низці штатів США відбулися протести проти політики Трампа

Про це інформують Associated Press i ABC News.

Зазначено, що протестам передував онлайн-рух: у соціальних мережах зʼявлялись публікації з хештегами buildtheresistance (створюйте опір) і 50501, що означає 50 протестів у 50 штатах в один день.

Мітинги відбувались у Каліфорнії, Міннесоті, Мічигані, Техасі, Вісконсині, Індіані. Американці виходили з плакатами "Мовчання - це насильство", "Імпічмент Трампу", "Смерть фашизму", "Захист демократії".

Учасники акцій протестів засуджують політику Трампа, зокрема указ про заборону трансгендерним спортсменкам змагатися в жіночому спорті, рішень щодо ЛГБТК+, Ілона Маска, якого призначили на посаду в Департаменті ефективності уряду США. Також мітингувальники закликали врятувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

"Якщо ми не зупинимо це і не змусимо Конгрес щось зробити, це буде нападом на демократію", - заявила одна з демонстранток.

Останні рішення Трампа. Що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день вступу на посаду ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок. Він заявив, що жодна подальша зовнішня допомога США не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента. Це, зокрема, стосувалося й програм USAID.

Згодом медіа повідомили, що Трамп і його команда обговорюють можливість злиття USAID з Державним департаментом. Зрештою стало відомо, що у Вашингтоні 3 лютого закрили штаб-квартиру USAID, співробітникам в електронному листі було наказано залишатися вдома. У результаті Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо виконувачем обов’язків адміністратора USAID.

Поміж тим у Білому домі повідомили про запровадження мита на товари з Канади, Китаю й Мексики. Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС.

Державний секретар США Марко Рубіо розповів, що президент Дональд Трамп серйозно налаштований на купівлю Гренландії. Американський лідер має намір здійснити операцію з масової депортації нелегальних мігрантів, припинити допомогу Південній Африці.

Серед інших рішень, Трамп підписав указ про заборону операцій зі зміни статі у дітей, скасував статус тимчасового захисту для понад 300 тис. венесуельців у США, а також підписав документ про створення Фонду державного добробуту.

Окрім того, він підписав виконавчий указ про скасування дозволу трансгендерним військовослужбовцям служити в ЗС США, про заборону операцій зі зміни статі для дітей віком до 19 років та указ, який забороняє чоловікам, що змінили стать, брати участь у спортивних змаганнях у жіночих категоріях.