Трамп планує "найбільшу в історії Америки" масову депортацію нелегалів

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає Sky News.

За словами Лівітт, Білий дім планує депортацію насамперед правопорушників, які вчинили злочини з застосуванням насильства.

Водоночас речниця Білого дому зазначила, що нелегалів, які не коїли пов'язаних із насильством злочинів, також депортують.

Раніше видання Reuters повідомило, що США готуються відправити на кордон із Мексикою додаткову тисячу військових.

22 січня Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в'їзд іноземців у США через південний кордон.

24 січня в адміністрації Трампа повідомили про затримання та депортації 538 нелегальних мігрантів.

Після запровадження США санкцій проти колумбійських посадовців і посилення митних перевірок Колумбія погодилася приймати всіх колумбійських нелегалів, яких депортують зі США.

Спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес готовий запровадити санкції проти країн, які відмовлятимуться приймати своїх депортованих зі США громадян.

Лідери держав Латинської Америки планують провести 30 січня екстрений саміт через депортаційну політику Трампа.