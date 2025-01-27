Спікер Джонсон заявив про готовність запровадити санкції проти країн, які відмовляються приймати депортованих зі США мігрантів
Спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес повністю готовий запровадити санкції проти країн, які відмовлятимуться приймати своїх громадян, депортованих із Штатів
Про це він написав у соцмережі Х.
"Колумбія та всі країни повинні бути поінформовані - Конгрес повністю готовий прийняти санкції та інші заходи проти тих, хто не повністю співпрацює або не дотримується вимог щодо прийняття своїх громадян, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах", - оголосив Джонсон.
Також він додав, що президент Дональд Трамп ставить Америку на перше місце, тому "Конгрес впроваджуватиме політику, яка посилить його порядок денний".
"Депортаційна операція" у США
22 січня Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в'їзд іноземців у США через південний кордон.
В адміністрації президента США 24 січня повідомили про депортації та затримання 538 нелегальних мігрантів.
"Найбільша масова депортаційна операція в історії йде повним ходом. Обіцянки зроблені. Обіцянки дотримані", - заявила речниця Білого дому Каролін Лівітт.
27 січня Білий дім оголосив, що уряд Колумбії ухвалив рішення про "необмежений прийом" нелегальних мігрантів, депортованих зі Сполучених Штатів, після санкцій від Трампа.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.31
- EUR Купівля 43.69Продаж 44.44
- Актуальне
- Важливе