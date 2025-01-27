Спікер Джонсон заявив про готовність запровадити санкції проти країн, які відмовляються приймати депортованих зі США мігрантів

Про це він написав у соцмережі Х.

"Колумбія та всі країни повинні бути поінформовані - Конгрес повністю готовий прийняти санкції та інші заходи проти тих, хто не повністю співпрацює або не дотримується вимог щодо прийняття своїх громадян, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах", - оголосив Джонсон.

Також він додав, що президент Дональд Трамп ставить Америку на перше місце, тому "Конгрес впроваджуватиме політику, яка посилить його порядок денний".

Colombia and all nations should be on notice - Congress is fully prepared to pass sanctions and other measures against those that do not fully cooperate or follow through on requirements to accept their citizens who are illegally in the United States.



President Trump is putting… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 26, 2025

"Депортаційна операція" у США

22 січня Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в'їзд іноземців у США через південний кордон.

В адміністрації президента США 24 січня повідомили про депортації та затримання 538 нелегальних мігрантів.

"Найбільша масова депортаційна операція в історії йде повним ходом. Обіцянки зроблені. Обіцянки дотримані", - заявила речниця Білого дому Каролін Лівітт.

27 січня Білий дім оголосив, що уряд Колумбії ухвалив рішення про "необмежений прийом" нелегальних мігрантів, депортованих зі Сполучених Штатів, після санкцій від Трампа.