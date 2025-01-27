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Спікер Джонсон заявив про готовність запровадити санкції проти країн, які відмовляються приймати депортованих зі США мігрантів

Дар'я Куркіна
27 січня, 2025 понедiлок
16:00
Світ на фото: Майк Джонсон

Спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес повністю готовий запровадити санкції проти країн, які відмовлятимуться приймати своїх громадян, депортованих із Штатів

Зміст

Про це він написав у соцмережі Х.

"Колумбія та всі країни повинні бути поінформовані - Конгрес повністю готовий прийняти санкції та інші заходи проти тих, хто не повністю співпрацює або не дотримується вимог щодо прийняття своїх громадян, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах", - оголосив Джонсон.

Також він додав, що президент Дональд Трамп ставить Америку на перше місце, тому "Конгрес впроваджуватиме політику, яка посилить його порядок денний".

 

"Депортаційна операція" у США

22 січня Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в'їзд іноземців у США через південний кордон.

В адміністрації президента США 24 січня повідомили про депортації та затримання 538 нелегальних мігрантів.

"Найбільша масова депортаційна операція в історії йде повним ходом. Обіцянки зроблені. Обіцянки дотримані", - заявила речниця Білого дому Каролін Лівітт.

27 січня Білий дім оголосив, що уряд Колумбії ухвалив рішення про "необмежений прийом" нелегальних мігрантів, депортованих зі Сполучених Штатів, після санкцій від Трампа.

Теги:
Новини
мігранти
Дональд Трамп
США
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