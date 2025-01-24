В адміністрації Трампа заявили про затримання й депортацію перших нелегальних мігрантів

Про це повідомила речниця Білого дому Каролін Лівітт у соцмережі Х.

"Адміністрація Трампа заарештувала 538 нелегальних іммігрантів-злочинців, включаючи підозрюваного в тероризмі, чотирьох членів банди Трен-де-Арагуа (міжнародне злочинне угруповання з Венесуели, - ред.) та кількох нелегалів, засуджених за сексуальні злочини проти неповнолітніх", - написала вона.

Також нова американська адміністрація депортувала зі Штатів сотні нелегальних мігрантів через військові літаки.

"Найбільша масова депортаційна операція в історії йде повним ходом. Обіцянки зроблені. Обіцянки дотримані", - підкреслила Лівітт.