В адміністрації Трампа заявили про затримання й депортацію перших нелегальних мігрантів
В адміністрації президента США Дональда Трампа 24 січня повідомили про депортації та затримання 538 нелегальних мігрантів
Про це повідомила речниця Білого дому Каролін Лівітт у соцмережі Х.
"Адміністрація Трампа заарештувала 538 нелегальних іммігрантів-злочинців, включаючи підозрюваного в тероризмі, чотирьох членів банди Трен-де-Арагуа (міжнародне злочинне угруповання з Венесуели, - ред.) та кількох нелегалів, засуджених за сексуальні злочини проти неповнолітніх", - написала вона.
Також нова американська адміністрація депортувала зі Штатів сотні нелегальних мігрантів через військові літаки.
"Найбільша масова депортаційна операція в історії йде повним ходом. Обіцянки зроблені. Обіцянки дотримані", - підкреслила Лівітт.
- Раніше інформагенція Reuters повідомила, що США готуються відправити на кордон із Мексикою додаткову тисячу військових.
- 22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в'їзд іноземців у США через південний кордон.
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