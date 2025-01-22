США готуються відправити на кордон із Мексикою додаткову 1 тис. військових, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського чиновника.

За словами співрозмовника інформагентства, Штати планують відправити тисячу військових до кордону з Мексикою, коли там вже перебувають близько 2,2 тис. чинних військовослужбовців Нацгвардії США.

Водночас чиновник не уточнив, коли саме війська розгорнуть.

У матеріалі наголошують, що відповідна інформація зʼявилася через два дні після підписання президентом США Дональдом Трампом наказу щодо нелегальної імміграції.

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"Указ Трампа від 20 січня зобовʼязав Пентагон скерувати стільки військ, скільки необхідно для отримання "повного оперативного контролю над південним кордоном Сполучених Штатів", - пише Reuters.

Під час першої каденції Трамп доручив 5,2 тис. військовослужбовцям допомогти захистити кордон Штатів із Мексикою. Водночас експрезидент Джо Байден також розгорнув чинні війська на кордоні.