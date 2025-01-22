США готуються відправити на кордон із Мексикою додаткову 1 тис. військових, - Reuters
Сполучені Штати Америки готуються до відправки ще тисячі військовослужбовців на кордон із Мексикою
Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського чиновника.
За словами співрозмовника інформагентства, Штати планують відправити тисячу військових до кордону з Мексикою, коли там вже перебувають близько 2,2 тис. чинних військовослужбовців Нацгвардії США.
Водночас чиновник не уточнив, коли саме війська розгорнуть.
У матеріалі наголошують, що відповідна інформація зʼявилася через два дні після підписання президентом США Дональдом Трампом наказу щодо нелегальної імміграції.
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"Указ Трампа від 20 січня зобовʼязав Пентагон скерувати стільки військ, скільки необхідно для отримання "повного оперативного контролю над південним кордоном Сполучених Штатів", - пише Reuters.
Під час першої каденції Трамп доручив 5,2 тис. військовослужбовцям допомогти захистити кордон Штатів із Мексикою. Водночас експрезидент Джо Байден також розгорнув чинні війська на кордоні.
- Також Трамп заявляв, що його адміністрація з 1 лютого запровадить 25% мита на канадські й мексиканські товари. Канадський премʼєр-міністр Джастін Трюдо запевнив, що держава завдасть "удару у відповідь".
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