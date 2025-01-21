Трамп заявив, що США запровадять 25% мито на товари з Канади й Мексики

Про це повідомляє The Hill.

"Ми думаємо з точки зору 25 відсотків про Мексику та Канаду, тому що вони дозволяють величезній кількості людей вʼїжджати (і ввозити фентаніл, - ред.)", - пояснив Трамп.

Водночас він додав, що тарифи можуть запровадити з 1 лютого.

Видання нагадує: Трамп під час передвиборчої кампанії 2024 року погрожував ввести 25% мита на весь імпорт із Мексики, якщо уряд країни не обмежить потік мігрантів на кордоні зі Штатами. Водночас Мексика є головним торговим партнером США.