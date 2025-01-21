Трамп заявив, що США запровадять 25% мито на товари з Канади й Мексики
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація з 1 лютого запровадить 25% мита на канадські й мексиканські товари
Про це повідомляє The Hill.
"Ми думаємо з точки зору 25 відсотків про Мексику та Канаду, тому що вони дозволяють величезній кількості людей вʼїжджати (і ввозити фентаніл, - ред.)", - пояснив Трамп.
Водночас він додав, що тарифи можуть запровадити з 1 лютого.
Видання нагадує: Трамп під час передвиборчої кампанії 2024 року погрожував ввести 25% мита на весь імпорт із Мексики, якщо уряд країни не обмежить потік мігрантів на кордоні зі Штатами. Водночас Мексика є головним торговим партнером США.
- 29 листопада Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25% торгові мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.
- 10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна.
- 16 січня повідомлялось, що Канада склала список американських товарів на 105 млрд доларів, на які можуть запровадити мита, якщо Дональд Трамп обкладе митами канадські товари.
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