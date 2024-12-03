Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США після заяви Трюдо, що мито на канадські товари у 25% зруйнує економіку країни

Про це інформує Fox News, посилаючись на власні джерела.

29 листопада Трюдо без попередження прилетів до маєтку Мар-а-Лаго у Флориді після того, як Трамп публічно пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на торгівлю з Канадою і Мексикою через нібито нездатність цих країн приборкати потік нелегальних іммігрантів і наркотиків, що ринули до США.

Зазначається, що під час візиту Трюдо до резиденції Трампа у Мар-а-Лаго наприкінці листопада президент США заявив канадському прем'єру, що його країна не справляється з охороною кордону Штатів, пропускаючи через нього велику кількість наркотиків і людей, зокрема нелегальних іммігрантів із понад 70 країн.

Потім Трамп також заговорив про торговий дефіцит США з Канадою, який, за його оцінкою, перевищує $100 млрд.

Як стверджують джерела Fox News, під час розмови Трамп заявив, що якщо Канада не зможе розв'язати проблеми з мігрантами та торговим дефіцитом із США, то в перший же день після інавгурації він запровадить 25% мита на всі канадські товари.

Прем'єр Канади відповів на це, що такий захід "повністю вб'є канадську економіку". Трамп нібито запитав: "Отже, ваша країна не зможе вижити, якщо не буде обдирати США на суму в $100 млрд?".

Після цього, за словами джерел, американець прямо запропонував Трюдо зробити Канаду 51-м штатом США. Це викликало нервовий сміх у Трюдо та інших присутніх під час розмови.

Проте Трамп продовжив і наголосив: якщо канадський прем'єр не зможе виконати його список вимог, не ущемляючи при цьому інтереси США в торгівлі, то, можливо, Канаді справді варто стати штатом або двома штатами, а Трюдо - губернатором.