Трюдо вирушив на зустріч з Трампом через його погрози запровадити тарифи на канадський імпорт, – Reuters
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 29 листопада відвідав Флориду для зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом після його погроз запровадити тарифи на товари з Канади
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
За словами джерела видання, Трюдо, чий публічний маршрут не містив запланованого візиту до Флориди, покинув готель у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, щоб поїхати на курорт Трампа в Мар-а-Лаго.
У Reuters додали, що офіс прем'єр-міністра Канади та представники Дональда Трампа не відповіли на запити про коментарі.
Що передувало
Дональд Трамп цього тижня заявив, що в перший день після вступу на посаду підвищить тарифи на товари з Мексики, Канади й Китаю до 25%.
За словами Трампа, це буде відповіддю на нелегальну імміграцію з цих країн та переправлення наркотиків.
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