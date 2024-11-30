Трюдо вирушив на зустріч з Трампом через його погрози запровадити тарифи на канадський імпорт, – Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

За словами джерела видання, Трюдо, чий публічний маршрут не містив запланованого візиту до Флориди, покинув готель у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, щоб поїхати на курорт Трампа в Мар-а-Лаго.

У Reuters додали, що офіс прем'єр-міністра Канади та представники Дональда Трампа не відповіли на запити про коментарі.

Що передувало

Дональд Трамп цього тижня заявив, що в перший день після вступу на посаду підвищить тарифи на товари з Мексики, Канади й Китаю до 25%.

За словами Трампа, це буде відповіддю на нелегальну імміграцію з цих країн та переправлення наркотиків.