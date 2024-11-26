Трамп заявив, що підвищить тарифи на товари з Мексики, Канади й Китаю

Про це Трамп заявив у соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

"20 січня, як один з моїх перших указів, я підпишу всі необхідні документи, щоб стягувати з Мексики й Канади 25% мита на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів, попри безглузді відкриті кордони. Цей тариф діятиме, доки наркотики, зокрема фентаніл, та всі нелегали не припинять вторгнення в нашу країну", - йдеться у повідомленні.

Трамп наголосив, що це буде відповіддю на нелегальну імміграцію з цих країн та переправлення наркотиків.

Крім того, за його словами, планується запровадження додаткового мита у 10% на всі китайські товари, які ввозитимуть до США.

"Я мав багато розмов з Китаєм про величезну кількість наркотиків, зокрема фентанілу, які надходять до Сполучених Штатів, але безрезультатно", - написав Трамп.

Він додав, що китайські посадовці нібито обіцяли йому запровадити смертну кару для всіх наркодилерів, які цим займатимуться, втім, "ніколи не дотримувалися своїх слів".