Трамп заявив, що в разі його перемоги ЄС "заплатить велику ціну" за недостатню, на його думку, купівлю товарів зі США

Про це пише Reuters.

"Скажу вам що, Європейський Союз звучить так мило, так мило, чи не так? Усі гарні маленькі європейські країни, які об’єднуються. Вони не забирають наші машини. Вони не забирають нашу сільськогосподарську продукцію. Вони продають мільйони й мільйони автомобілів у Сполучених Штатах. Ні, ні, ні, їм доведеться заплатити велику ціну", - заявив Трамп.

Водночас під час мітингу у Пенсильванії він анонсував ухвалення "акту взаємної торгівлі Трампа".

Трамп уже пообіцяв ввести 10% мита на імпорт з усіх країн і 60% мита на імпорт з Китаю. Економісти попереджають, що це вдарить по ланцюгах постачання в усьому світі й, імовірно, спричинить помсту та підвищить витрати.