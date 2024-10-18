Результат виборів у США матиме вирішальне значення для амбіцій України щодо вступу до НАТО, - Зеленський
Президент Володимири Зеленський зазначив, що результат президентських виборів у США матиме вирішальне значення для майбутнього України та її амбіцій щодо членства в НАТО
Про це президент сказав в інтерв'ю Financial Times.
У виданні зазначили, що кандидатка від демократичної партії Камала Гарріс заявляла, що зважить членство України в НАТО в майбутньому. Водночас її опонент Дональд Трамп розкритикував військову допомогу США Києву і заявляв, що "врегулює конфлікт", як тільки його буде обрано.
Зеленський сказав, що він не знає, що запропонують Україні після виборів у США, та додав, що наразі українська влада розглядає три різні шляхи. Один із них - продовження підтримки, але з союзниками, які все ще "побоюються певних ризиків".
"Ми бачимо (два) інші шляхи. Чи буде це більш позитивно? Чи менш позитивно? Чесно кажучи, я не знаю. І це дуже чутливо для нашого народу", - додав президент України.
Нагадаємо, що президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року.
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