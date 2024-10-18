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Вибори в США: кампанія Гарріс змінює стратегію через успіхи Трампа, - Reuters

Катерина Ганжа
18 жовтня, 2024 п'ятниця
06:37
Світ Камала Гарріс

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс змінює свою стратегію передвиборчої кампанії, щоб залучити на свій бік більше чоловіків і республіканців. Зокрема, стає більш жорсткою у критиці свого опонента Дональда Трампа

Зміст

Про це пише Reuters.

Зазначається, що такі зміни пов'язані зі зростаючою стурбованістю демократів з приводу опитувань, які показують, що кандидат від Республіканської партії досягає значних успіхів.

Так, згідно з опитуваннями громадської думки та за внутрішніми передвиборними опитуваннями, на які посилаються джерела в Демократичній партії, Гарріс статистично перебуває в рівних умовах у ключових штатах із Трампом.

Автори зазначають, що це розчаровуючий момент для стрімкої кампанії, яка почалася з потужного сплеску ентузіазму та фінансової підтримки, після того, як у липні Гарріс замінила кандидата в президенти чинного главу держави Джо Байдена, а також організації потужного з'їзду Демократичної партії та проголошення Гарріс переможницею за результатами її єдиних дебатів із Трампом.

За словами радника Демократичної партії, після кількох тижнів зосередження на політиці та спроб самоствердитись на національній арені, Гарріс повертається до своєї прокурорської позиції. У такий спосіб вона сподівається продемонструвати силу виборцям, яких може привабити імідж сильного лідера Трампа.

Зокрема, на своєму мітингу в Ері (штат Пенсильванія), вона зробила рідкісний крок, продемонструвавши відеозаписи висловлювань Трампа про "ворога всередині" Америки, щоб підкреслити свій аргумент про те, що він становить небезпеку для країни.

Крім того, цього тижня Гарріс зустрілася з американським радіоведучим Charlamagne tha God, щоб звернутися до чорношкірих чоловіків, а потім дала конфронтаційне інтерв'ю Fox News, щоб звернутися до консерваторів.

Читайте також: Гарріс випереджає Трампа на 3%, - опитування Reuters/Ipsos

У Reuters зазначають, що згідно з опитуваннями Reuters та Ipsos, на національному рівні перевага Гаріс над Трампом скоротилася з 7% до 3% наприкінці вересня. Ще більше тривогу у демократів викликає той факт, що обидва кандидати рівні в семи ключових штатах, що вагаються, які і визначать результат гонки.

  • Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що її правління країною не буде продовженням президенства Джо Байдена.

     

     

Теги:
Дональд Трамп
вибори у США
Камала Гарріс
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