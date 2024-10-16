Гарріс випереджає Трампа на 3%, - опитування Reuters/Ipsos

Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos, передає The Hill.

Результати показали, що Гарріс підтримують 45% виборців, а Трампа - 42%.

Крайнє опитування Reuters/Ipsos показує, що обидва кандидати не мають значної переваги і жоден не отримав понад 50% схвалення виборців.

Зазначається, що 46% опитаних позитивно ставляться до Гарріс, тоді як 42% сказали те ж саме щодо Трампа.

Експрезидент має незначну перевагу над Гарріс у питаннях, пов'язаних з економікою, безробіттям і робочими місцями - 45% учасників сказали, що Трамп був більш підготовлений для роботи з цими секторами. Тоді як 40% респондентів підтримали Гарріс.

Кандидатка від Демократичної партії отримала кращий рейтинг за боротьбу з політичним екстремізмом і загрозами демократії з перевагою - 43%, порівняно з 38% Трампа. Гарріс також лідирувала на 14 балів за темою охорони здоров’я.