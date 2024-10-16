Гарріс випереджає Трампа на 3%, - опитування Reuters/Ipsos
Станом на 15 жовтня кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс зберігає перевагу в 3% над експрезидентом Дональдом Трампом
Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos, передає The Hill.
Результати показали, що Гарріс підтримують 45% виборців, а Трампа - 42%.
Крайнє опитування Reuters/Ipsos показує, що обидва кандидати не мають значної переваги і жоден не отримав понад 50% схвалення виборців.
Зазначається, що 46% опитаних позитивно ставляться до Гарріс, тоді як 42% сказали те ж саме щодо Трампа.
Експрезидент має незначну перевагу над Гарріс у питаннях, пов'язаних з економікою, безробіттям і робочими місцями - 45% учасників сказали, що Трамп був більш підготовлений для роботи з цими секторами. Тоді як 40% респондентів підтримали Гарріс.
Кандидатка від Демократичної партії отримала кращий рейтинг за боротьбу з політичним екстремізмом і загрозами демократії з перевагою - 43%, порівняно з 38% Трампа. Гарріс також лідирувала на 14 балів за темою охорони здоров’я.
- За результатами нового опитування, проведеного CBS News/YouGov з 8 по 11 жовтня, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа на 3%.
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