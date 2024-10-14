Гарріс випереджає Трампа на 3% у передвиборчому опитуванні CBS News/YouGov

Про це повідомляє CBS News.

Результати опитування, проведеного з 8 по 11 жовтня, свідчать, що Гарріс отримала підтримку 51% зареєстрованих виборців, тоді як Трамп – 48%.

Опитування також зафіксувало песимістичний погляд громадськості на стан справ у США: 36% респондентів оцінили ситуацію як "дуже погану", 30% – як "дещо погану", 27% – як "дещо хорошу" і 6% – як "дуже хорошу".

В опитуванні взяли участь 2719 зареєстрованих виборців.

Результати узгоджуються з іншими останніми опитуваннями, які також демонструють незначну перевагу Гарріс або статистичну рівність, передає The Hill.

Наприклад, середнє значення національних опитувань The Hill/Decision Desk HQ показує перевагу Гарріс у 2,9%.