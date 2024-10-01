Немає явного фаворита: у США оприлюднили нові рейтинги Трампа та Гарріс у президентських перегонах

Про це повідомляє The Hill.

Згідно з опитуваннями, обидва кандидати здебільшого залишаються майже на рівних позиціях у вирішальних штатах. Поки що жодній зі сторін не вдалося суттєво вплинути на виборців.

Попри те, що Гарріс скоротила розрив, який збільшився за часів, коли президент Байден ще брав участь у перегонах, вона випереджає Трампа трохи більше ніж на 4% в загальнонаціональному масштабі.

Згідно з даними опитувань, Трамп випереджає Гарріс на 0,8% в Арізоні, на 0,2% в Джорджії, на 0,5% Північній Кароліні, а в Пенсильванії - на 0,6%. Натомість віцепрезидентка має перевагу в Мічигані на 0,6%, у Вісконсині - на 1,7%, а в Неваді - на 2,2%.

У виданні зазначили, що обидва кандидати провели значну кількість часу в кожному з цих штатів, але їхні передвиборчі зусилля можуть бути ускладнені в найближчі тижні після того, як ураган "Гелен" зруйнував частини Північної Кароліни і Джорджії, а також Флориди.

"Протягом усієї кампанії, але особливо в останні тижні, те, що говорять кандидати та їхні кампанії, має значення, так само як і те, як вони доносять ці повідомлення", - зазначив Адам Абрамс, відповідальний за зв'язки з громадськістю під час кампанії колишнього президента Обами 2008 року.

За його словами, апарат кампанії побудований таким чином, щоб "на фінішній прямій охопити якомога більше виборців на якомога більшій кількості каналів".

"У цьому випадку ми маємо історію про дві кампанії, одна з яких має "темний" характер і пропонує насильство, а інша зосереджена на майбутньому і пропонує ідеї щодо того, як середній клас американців може досягти успіху", - додав він.