Трамп назвав Гарріс "психічно відсталою": деякі республіканці розкритикували експрезидента
Колишній президент США Дональд Трамп назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс "психічно відсталою". Через це деякі республіканці розкритикували Трампа
Про це повідомляє New York Times.
"Джо Байден став психічно відсталим. Камала народилася такою", - заявив Трамп й додав, що з кандидаткою у президенти США Гарріс "щось не так".
Колишній губернатор штату Меріленд від Республіканської партії Ларрі Хоган, який нині балотується в Сенат, виступив з "більш різкою критикою" заяви Трампа.
"Я вважаю, що це образливо не тільки для віцепрезидента, але й для людей, які справді мають розумові вади. Я роками говорив, що розкольницька риторика Трампа - це те, без чого ми можемо обійтися", - заявив Хоган.
Натомість республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем відкинув зауваження Трампа й заявив, що не вважає Гарріс божевільною. Таку думку він підтримує щодо політики кандидатки.
"Я просто вважаю, що кращим шляхом є переслідувати справу про те, що її політика руйнує країну", - сказав пан Грем.
Республіканець від Міннесоти Том Еммер також намагався дистанціюватися від особистих нападок Трампа: "Я вважаю, що ми повинні продовжувати розглядати проблеми".
- Трохи більше ніж за місяць до виборів президента США, які відбудуться 5 листопада, кандидатка від демократів Камала Гарріс дещо випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа у шести ключових штатах: Пенсильванії, Неваді, Аризоні, Мічигані, Північній Кароліні та Вісконсині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе