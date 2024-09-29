Трамп назвав Гарріс "психічно відсталою": деякі республіканці розкритикували експрезидента

Про це повідомляє New York Times.

"Джо Байден став психічно відсталим. Камала народилася такою", - заявив Трамп й додав, що з кандидаткою у президенти США Гарріс "щось не так".

Колишній губернатор штату Меріленд від Республіканської партії Ларрі Хоган, який нині балотується в Сенат, виступив з "більш різкою критикою" заяви Трампа.

"Я вважаю, що це образливо не тільки для віцепрезидента, але й для людей, які справді мають розумові вади. Я роками говорив, що розкольницька риторика Трампа - це те, без чого ми можемо обійтися", - заявив Хоган.

Натомість республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем відкинув зауваження Трампа й заявив, що не вважає Гарріс божевільною. Таку думку він підтримує щодо політики кандидатки.

"Я просто вважаю, що кращим шляхом є переслідувати справу про те, що її політика руйнує країну", - сказав пан Грем.

Республіканець від Міннесоти Том Еммер також намагався дистанціюватися від особистих нападок Трампа: "Я вважаю, що ми повинні продовжувати розглядати проблеми".