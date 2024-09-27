Гарріс випереджає Трампа у шести ключових штатах, - Bloomberg
Трохи більше ніж за місяць до виборів президента США, які відбудуться 5 листопада, кандидатка від демократів Камала Гарріс дещо випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа у шести ключових штатах: Пенсильванії, Неваді, Аризоні, Мічигані, Північній Кароліні та Вісконсині
Про це свідчить опитування Bloomberg News/Morning Consult.
За кількістю голосів респондентів, Гарріс на 7 відсоткових пунктів випереджає Трампа у Неваді (52% до 45%), на 5 - у Пенсильванії (51% до 46%). З відривом на 3 відсоткових пункти Гарріс лідирує в Аризоні, Мічигані (50% до 47%) та Вісконсині (51% до 48%), коли у Північній Кароліні - на 2 відсоткових пункти (50% до 48%).
Водночас у штаті Джорджія американці підтримують Трампа й Гарріс однаково - 49% респондентів.
Зазначено, що в опитуванні брали участь 6 165 зареєстрованих виборців у семи штатах. Його проводили онлайн 19-25 вересня.
- Загальнонаціональне опитування NBC News 23 вересня показало, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа на 5% серед зареєстрованих виборців.
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