Віцепрезидентка Гарріс випереджає колишнього президента Трампа на 5% у передвиборчому опитуванні NBC News
Нове загальнонаціональне опитування NBC News показало, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа на 5% серед зареєстрованих виборців
Про це повідомляє NBC News.
Згідно з результатами опитування, Гарріс випереджає Трампа на 5% серед зареєстрованих виборців - 49% проти 44%
У виданні зазначили, що зростання популярності Гарріс з липня досягло 16%, що є найбільшим зростанням для будь-якого політика в опитуваннях NBC News з часів президента Джорджа Буша-молодшого.
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Опитування також показує, що Гарріс має перевагу над Трампом у сприйнятті її компетентності, ефективності та психічного і фізичного здоров’я:
- Гарріс отримує 64% голосів у категорії "компетентність", тоді як Трамп отримує лише 52%.
- У категорії "ефективність" Гарріс має 61% проти 50% для Трампа.
- Гарріс також випереджає Трампа у сприйнятті "психічного та фізичного здоров’я" – 60% проти 44%.
Однак, Трамп зберігає перевагу в питаннях економіки та інфляції:
- 58% виборців вважають, що Трамп краще впорається з питаннями економіки, тоді як 42% голосують за Гарріс.
- 54% вважають, що Трамп краще впорається з проблемою інфляції, тоді як 46% вибирають Гарріс.
Загалом, президентські перегони 2024 року виглядають аналогічно, як і чотири роки тому, погоджуються обидві соціологічні компанії: кандидат від Демократичної партії більш популярний, ніж кандидат від Республіканської, електорат все ще глибоко поляризований, а остаточний результат неясний.
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Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не балотуватиметься на виборах у 2028 році, якщо програє цьогоріч у віцепрезидентки Камали Гарріс.
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