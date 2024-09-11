Гарріс "зробила" Трампа. Як пройшли президентські дебати у США та що по Україні

Гарріс залізла під шкіру і замочила Трампа? Як дебатували кандидати в президенти США

Теледебати кандидатів на пост президента США Камали Гарріс та Дональда Трампа 10 вересня стали першими відтоді, як Республіканська та Демократична партії США офіційно затвердили їх своїми кандидатами, пройшли у Національному конституційному центрі у Філадельфії (штат Пенсильванія).

До речі, саме Пенсильванія має стати одним з визначальних штатів у підсумковому голосуванні на виборах глави Америки 5 листопада. Як писав Bloomberg, це нестабільний штат із найбільшою кількістю голосів колегії виборників, тому він став головним полем битви в гонці за Білий дім.

Очікувалося, що дебати будуть зосереджені на визначенні щодо Камали Гарріс, натомість своїми словами та мовою тіла вона перетворила їх на референдум стосовно Дональда Трампа, аналізує The New York Times. З перших моментів кандидатка майстерно використовувала найбільшу слабкість свого опонента – його его, коли потроху їй вдалося проткнути його зручний кокон та викликати роздратування і гнів.

До речі, на старті кандидати обмінялися рукостисканням – Гарріс першою простягнула Трампу руку. Останнє рукостискання кандидатів у президенти США відбулося у 2016 році на першій зустрічі Дональда Трампа і Гілларі Клінтон.

Відповідь за відповіддю експрезидент Сполучених Штатів нагадував американцям про свою роль у багатьох подіях, про які краще б не згадувати, як-от пандемія, відмова визнати результати виборів 2020-го, кривава облога Капітолія, падіння Роу проти Вейда (рішення суду, що визначає свободу жінки на аборт). Трамп зашпортався у своїх кримінальних звинуваченнях, а ще похвалив Віктора Орбана, назвавши того сильним лідером Угорщини. Одним з його брехливих тверджень було те, що в країні дуже багато мігрантів, які їдять собак і котів своїх сусідів, а загалом, як підрахували ЗМІ, колишній глава Америки зробив 34 неправдиві заяви під час дебатів, тоді як його суперниця одну.

Камала Гарріс, вийшовши на сцену дебатів, відразу дала зрозуміти, що має намір перетворити вечір, по суті присвячений їй, на референдум щодо Трампа. Як зауважує автор статті у NYT, політикиня продемонструвала спокій і тактичну стриманість, які відчувалися навіть через екрани телевізорів. Глядачам так само могла передатися з того боку камери лють Трампа, через яку часом, здавалося, він не міг навіть дивитися на опонентку.

Тактика Гарріс була не у нападі на Трампа як на екзистенційну загрозу демократії, – що, до речі, часто робив Джо Байден. Натомість вона запропонувала виборцям судити про нього самостійно, закликавши прийти на його мітинги й послухати, як він посилається на вигаданих персонажів та говорить неправду, а його прихильники через нудьгу покидають зустрічі раніше.

А ось Дональду Трампу, напевно, дуже хотілося подебатувати з Байденом замість Гарріс. Колишній президент США обмежив свої особисті нападки на Гарріс, націлившись насамперед на її політику. Та все ж продовжив напади на нинішнього главу Сполучених Штатів, через що Камала Гарріс нагадала опоненту, що тепер вона його суперниця.

Під кінець дебатів Гарріс перетворила один з найгірших моментів президентства Байдена на напад на Трампа – йдеться про вихід Сполучених Штатів з Афганістану. Кандидатка сказала, що її нинішній опонент тоді уклав одну з найслабших угод з Талібаном та запросив його лідера до президентської резиденції.

Загалом навіть союзники Трампа неохоче, але визнали, що стратегія Гарріс, спрямована на те, щоб вивести Трампа з рівноваги, була ефективною. Журналіст із лояльного до республіканців каналу Fox News Брит Г'юм сказав, що у Трампа був поганий вечір, він потрапляв у пастки та робив те, що його просили не робити. Тому ці дебати проти Гарріс він навряд чи може занести собі в актив. Однопартійці колишнього президента та нинішнього кандидата також вважають його виступ провальним – сенатор Ліндсі Грем, наприклад, закликав звільнити команду, яка готувала їхнього кандидата до дебатів.

Однак сам Трамп заявив журналістам, що це були найкращі дебати за всю його політичну кар'єру.

Як пише CNN, Гарріс перевершила Трампа у цих дебатах, проте немає жодної гарантії, що це вплине на результати виборів. Згідно з опитуванням серед американців, 63% глядачів дебатів вважають, що перемогла кандидатка від демократів, 37% залишилися прихильниками Трампа. Напередодні дебатів думки тих самих респондентів щодо питання, хто здобуде перемогу, розділялися порівну – 50% на 50%.

"Я закінчу війну" і "Путін вже б сидів у Києві". Що заявили Трамп і Гарріс про Україну

Окрім економіки, мігрантів, кордону, заборони абортів, було на дебатах і про Україну. На запитання ведучого, чи хоче Трамп, щоб Україна перемогла у цій війні, той фактичного сказав те, що й раніше озвучував:

"Я хочу, щоб війна закінчилася. Я хочу врятувати життя. Людей вбивають мільйонами. Це значно гірше, ніж ті числа, які вони вам показують… Я дуже добре знаю Зеленського, я дуже добре знаю Путіна. У мене хороші відносини з ними, і вони мене поважають. Вони не поважають Байдена. З якого дива його поважати?… Я вирішу це ще до того, як стану президентом, якщо переможу. Я поговорю з одним, я поговорю з іншим, я зберу їх докупи. Цієї війни ніколи б не сталось".

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Натомість Камала Гарріс у відповідь на запитання, як би вона поводилася стосовно війни в Україні, якби стала президенткою США, сказала:

"Дональд Трамп каже, що ця війна закінчиться протягом 24 годин, тому що він просто її здасть. І це не те, ким ми є як американці… Ми об’єднали 50 країн, щоб підтримати Україну в її праведному захисті. І завдяки нашій підтримці, завдяки ППО, боєприпасам, артилерії, "джавелінам", "абрамсам", які ми надали, Україна стоїть як незалежна і вільна країна. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін зараз сидів би в Києві, поглядаючи на решту Європи, починаючи з Польщі".

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До речі, у Пенсильванії проживає чисельне польсько-американське населення.

Трамп заперечив закиди у підіграванні Путіну, при тому нагадав, що Росія має ядерну зброю. А Гарріс назвав поганою переговорницею, яка не змогла домовитися про уникнення великої війни, коли бачилася з Володимиром Зеленським за кілька днів до повномасштабного вторгнення.

У відповідь Гарріс сказала, що відповідальність США – піклуватися про друзів і не віддавати перевагу ворогам. На завершення дебатів, Гарріс закликала американців подумати про майбутнє замість поринати у минуле, в той час Трамп звинуватив адміністрацію Байдена – Гарріс у некомпетентності.

Насправді як зауважив журналіст "Голос Америки" Остап Яриш, жоден з кандидатів на питання по Україні не відповів прямо, усі відповіді більш поверхневі. Інші експерти й аналітики також підкреслюють, що Трамп на дебатах максимально уникав відповіді стосовно України, фрази були класичними, мовляв, його поважає Путін, поважає Зеленський, він все вирішить. Під час уточнень ведучого намагався змістити акцент то на тему кордону, то на Ізраїль.

Стосовно Гарріс, то у зовнішній політиці вона теж не всіх собак поїла. Тези відповідей були доволі загальними, без чітких і конкретних висловлювань. Тут слід зауважити, що у разі її перемоги на виборах, дуже важливо, хто таки стане у неї Державним секретарем та радником з національної безпеки. Оскільки зовнішня політика – точно не її сильна сторона, нападки у цьому контексті вона здебільшого використала, щоб підколоти Трампа, а не для демонстрації свого бачення.

Як готувалися до дебатів Трамп і Гарріс і що далі?

Стосовно аналізу дебатів, журналіст Роман Вибрановський порівняв їх з фіналом Чемпіонату світу з футболу "Німеччина – Німеччина", зазначивши, що це дебати не про імпровізацію, а про stay on message, і нам в Україні варто вчитися говорити про політику простими словами.

"Не гра, не дискусія, не пошук правди, а обмін ретельно вивіреними фразами, за кожною з яких репетиція і продумане бачення як це працюватиме для своєї аудиторії. Ніхто нікого не переконує, завдання: зафіксувати позицію та гасла. Добре шоу, актори чудові й у чудовій формі", – висловився Вибрановський.

І справді, такий результат підтверджує ретельна підготовка кандидатів, зрештою Камали Гарріс точно. Як писали раніше ЗМІ, вона готувалася до дебатів у готелі Піттсбурга у ключовому для виборів штаті Пенсильванія. Там вона провела кілька тренувальних дебатів із собою, схожою на Трампа, з телевізійним освітленням і модераторами, які ставили їй гострі запитання.

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Трамп брав участь у політичних брифінгах зі своїми помічниками, уникаючи тренувальних дебатів із собою, схожим на Гарріс.

Щодо правил 90-хвилинних дебатів Трампа і Гарріс, вони були такими ж, як і на президентських дебатах у червні між Трампом і Байденом. Мікрофон кожного кандидата було вимкнено, коли виступає інший. Кожен з них мав дві хвилини, щоб відповісти на питання ведучого, а опонент – хвилину на спростування.

Камала Гарріс ініціює повторні дебати у жовтні. Однак якщо раніше Трамп виступав охоче за таку ідею, тепер він другого туру не хоче.

Як буде далі розгортатися виборча кампанія обох кандидатів у президенти, і хто таки в результаті переможе – побачимо 5 листопада. Однак відразу по завершенні дебатів Камалу Гарріс підтримала популярна американська співачка Тейлор Свіфт, яка може принести кандидатці від демократів голоси виборців, яких тій поки бракує для перемоги. Водночас Дональда Трампа підтримав Ілон Маск, якому колишній президент, якщо знову виграє вибори, пообіцяв місце у своїй команді.