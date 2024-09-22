Трамп заявив, що у разі поразки на виборах не балотуватиметься у 2028 році
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не балотуватиметься на виборах у 2028 році, якщо програє цьогоріч у віцепрезидентки Камали Гарріс
Про це пише CNN.
Відповідаючи на запитання, чи буде він знову балотуватися, якщо програє президентські вибори у 2024 році, Дональд Трамп сказав американському виданню Full Measure: "Ні, не буду. Я думаю, що це буде, це буде все. Я взагалі цього не розглядаю".
Зауважимо, що у день виборів у 2028 році Дональду Трампу було б вже 82 роки.
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- Напередодні Дональд Трамп заявив, що американські виборці єврейського походження будуть частково винні, якщо він програє вибори.
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