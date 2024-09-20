Американці єврейського походження будуть частково винні, якщо я програю у виборах, - Трамп
Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що американські виборці єврейського походження будуть частково винні, якщо він програє вибори
Про це повідомляє Reuters.
Під час коментарів на національному саміті Ізраїльсько-американської ради у Вашингтоні Дональд Трамп поскаржився, що він відстає в опитуваннях від віцепрезидентки США Камали Гарріс серед американських євреїв.
"Якщо я не виграю ці вибори - і єврейський народ справді матиме багато спільного з цим, якщо 60% людей проголосують за ворога - Ізраїль, на мою думку, припинить своє існування протягом двох років", - заявив Трамп.
Трамп посилався на опитування, яке, за його словами, показало, що Гарріс отримала 60% від американських євреїв. Він також поскаржився на те, що отримав менше ніж 30% голосів на виборах 2016 року, які він виграв, і на виборах 2020 року, які він програв президенту Джо Байдену.
- Камала Гарріс та Дональд Трамп вважають, що виборці польського походження в Пенсильванії мають ключове значення для перемоги у виборах у цьому штаті.
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