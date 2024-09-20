Гарріс і Трамп вважають голоси польських американців ключовими для перемоги в Пенсильванії, - NBC
Кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп вважають, що виборці польського походження в Пенсильванії мають ключове значення для перемоги у виборах у цьому штаті
Про це пишуть NBC News та "Голос Америки".
Відомо, що польських американців не дуже багато, однак значна кількість населення живе у штатах "блакитної стіни", які є ключовими для перемоги на президентських виборах. Зокрема, у Пенсильванії таких громадян налічується близько 758 тис. - 5%.
Зазначено, Гарріс після дебатів з Трампом провела зустрічі зі збору голосів серед відомих польських американців, зокрема з ексконгресменом Томом Маліновським та адвокатом Моріном Пікарскі.
Водночас штаб кандидатки від Демократичної партії створив сторінку у Facebook "Польські американці за Гарріс". Також кампанія замінила фото чинного президента Джо Байдена на аналогічному акаунті - "Польські американці за Байдена".
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Водночас передвиборча кампанія республіканця Трампа повідомляла про його плани відвідати центр для польських американців, Національну святиню Ченстоховської Богоматері, разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Однак згодом стало відомо, польський лідер не приїде до США через сильну повінь у його державі.
За словами професора політології Девіда Джеймса Джексона, такі дії кандидатів свідчать про те, що голоси польських американців у Пенсильванії важливі для перемоги у ключовому штаті.
"Польські голоси мають значення. Це очевидно, що кампанії Гарріс і Трампа вважають їх ключовими", - додав він.
- 13 вересня стало відомо, що команда кандидатки у президенти США Камали Гарріс запустила рекламну кампанію в ключових на виборах штатах, яка спрямована на американців східноєвропейського походження. Реклама вихваляє досвід Гарріс як віцепрезидентки щодо України.
- 18 вересня повідомлялось, що Дональд Трамп у межах своєї передвиборчої кампанії в штаті Пенсильванія планує зʼявитися з главою Польщі Анджеєм Дудою в неділю, 22 вересня.
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