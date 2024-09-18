Дуда зʼявиться з Трампом на передвиборчому мітингу в Пенсильванії, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських і польських чиновників.

Відомо, що Дуда перебуватиме в Сполучених Штатах на Генеральній асамблеї ООН наступного тижня. Тоді ж він, за словами співрозмовників видання, буде присутній разом із Трампом на передвиборчій кампанії на заході в Національній святині Матері Божої Ченстоховської - польсько-американській римо-католицькій святині.

У матеріалі нагадують, що Пенсильванія є ключовим штатом для виборів у США й там проживають близько 700 тис. польських американців - 5% його населення.

"Рішення Дуди приєднатися до Трампа на передвиборчій кампанії суперечить звичайній практиці іноземних лідерів, які вважають за потрібне триматися подалі від кампаній, щоб уникнути відчуження однієї сторони", - пише WSJ.

Читайте також: Гарріс "зробила" Трампа. Як пройшли президентські дебати в США та що по Україні.

Водночас акцентується, що Трамп і Дуда підтримують тісні стосунки з часів президентства республіканця. У 2017 році глава Польщі організував мітинг у політичному стилі на підтримку Трампа у Варшаві.

"Попри тісні зв'язки, Трамп і Дуда в останні роки розходилися в думках через скептицизм Трампа щодо продовження підтримки України, яка межує з Польщею. Минулого року Дуда зустрівся з Трампом, щоб закликати своїх колег-республіканців прийняти законопроєкт про додаткову допомогу, який частково продовжуватиме допомагати Україні в боротьбі з російським вторгненням", - додають у матеріалі.