Команда Гарріс розміщує у ключових на виборах штатах рекламу, яка стосується України

Про це пише Politico.

Рекламна кампанія кандидатки від демократів просуває досвід Гарріс щодо України, водночас критикуючи її опонента Дональда Трампа за його підхід до Росії.

Кампанією керує Демократичний відділ американського комітету super PAC. Очікується, що вона просуватиме телевізійну й цифрову рекламу в Пенсильванії, а потім у ще двох ключових штатах на виборах: у Мічигані та Вісконсині.

Наголошується, що в цих трьох американських штатах живе значна кількість людей з українським, польським, литовським корінням.

У матеріалі нагадують, Камала Гарріс на дебатах із Трампом звернулась безпосередньо до "800 000 польських американців прямо тут, у Пенсільванії", заявивши, що Польща стане наступною ціллю РФ після України. Також кандидатка висловилася: "Якби Дональд Трамп був президентом, Путін був би зараз у Києві".

Politico пише, така реклама є "новим підходом" демократів, аби привʼязати передвиборчу кампанію до громад, для яких війна в Україні має "більш особистий резонанс". Зазначено, що таким чином виборців намагаються переконати: Трамп залишить Україну й союзників на східному фланзі НАТО.

У штаті Пенсильванія понад 700 тис. населення, тобто близько 5%, є американцями польського походження, а близько 122 тис. - українцями. У Мічигані проживають близько 40 тис. українців та 900 тис. польських американців, у Вісконсині таких громадян США налічується 480 тис.

За результатами опитування Інституту CATO та YouGov, виборці у незначній більшості в цих трьох штатах вважають, що Трамп, швидше за все, закінчить війну в Україні та утримає США від участі у війнах.

У 2020 році чинний американський президент Джо Байден переміг Дональда Трампа у Пенсильванії на 80 тис. голосів, Мічигані - на 154 тис. голосів та Вісконсині - на 20 тис.