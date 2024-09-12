Гарріс збільшила відрив від Трампа після дебатів, - опитування Reuters/Ipsos
Кандидатка у президенти США від Демократичної партїі Камала Гарріс збільшила відрив від свого опонента від республіканців Дональда Трампа до 5%: 47% проти 42%
Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos.
Респондентів опитували після дебатів кандидатів у президенти США, які відбулися 11 вересня, до 12 вересня.
За результатами дводенного опитування, Гарріс збільшила відрив від Трампа, який зараз становить 5%. Раніше, перед дебатами, він налічував 4%.
У матеріалі йдеться, 53% респондентів стверджують, що Гарріс перемогла на виборах, коли 24% кажуть, що Трамп. За словами 52% людей, які брали участь в опитуванні, Гарріс "справила враження вищої моральної цілісності" за результатами дебатів. Про кандидата від Республіканської партії так висловилися 29%.
Також акцентується, "багато республіканців також не були впевнені" у виступі Трампа під час дебатів. 53% виборців-республіканців визнали, що ексочільник Білого дому переміг, коли про перемогу Гарріс сказав 91% демократів.
"Серед республіканців 31% сказали, що ніхто не виграв, а 14% сказали, що Гарріс перемогла Трампа", - додають у Reuters.
30 серпня Reuters/Ipsos провели 8-денне опитування, за результатами якого Камала Гарріс випереджала Дональда Трампа на 4%: 45% проти 41%. Воно також показало, що кандидатка від Демократичної партії отримує підтримку серед жінок і латиноамериканців.
- Під час дебатів Камала Гарріс заявила, що Дональд Трамп "здасть Україну" впродовж 24 годин після того, як виграє президентські вибори у Штатах.
- Дональд Трамп під час дебатів з Камалою Гарріс не відповів на питання, чи хоче він перемоги України у війні з Росією.
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