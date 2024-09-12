Гарріс збільшила відрив від Трампа після дебатів, - опитування Reuters/Ipsos

Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos.

Респондентів опитували після дебатів кандидатів у президенти США, які відбулися 11 вересня, до 12 вересня.

За результатами дводенного опитування, Гарріс збільшила відрив від Трампа, який зараз становить 5%. Раніше, перед дебатами, він налічував 4%.

У матеріалі йдеться, 53% респондентів стверджують, що Гарріс перемогла на виборах, коли 24% кажуть, що Трамп. За словами 52% людей, які брали участь в опитуванні, Гарріс "справила враження вищої моральної цілісності" за результатами дебатів. Про кандидата від Республіканської партії так висловилися 29%.

Також акцентується, "багато республіканців також не були впевнені" у виступі Трампа під час дебатів. 53% виборців-республіканців визнали, що ексочільник Білого дому переміг, коли про перемогу Гарріс сказав 91% демократів.

"Серед республіканців 31% сказали, що ніхто не виграв, а 14% сказали, що Гарріс перемогла Трампа", - додають у Reuters.

30 серпня Reuters/Ipsos провели 8-денне опитування, за результатами якого Камала Гарріс випереджала Дональда Трампа на 4%: 45% проти 41%. Воно також показало, що кандидатка від Демократичної партії отримує підтримку серед жінок і латиноамериканців.