"Хочу закінчення війни": під час дебатів Трамп ухилився від питання про перемогу України
Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час дебатів з Камалою Гарріс не відповів на питання, чи хоче він перемоги України у війні з Росією
Про це повідомляє Еспресо із посиланням на трансляцію Голосу Америки.
"Я хочу, щоб війна припинилась. Я хочу врятувати життя, бо люди гинуть мільйонами", - заявив Трамп.
За його словами, інтересам США відповідає закінчити війну в Україні. Водночас Трамп переконаний, що зупинить цю війну, якщо стане президентом: "Ми зараз граємо з Третьою світовою війною. А де наш президент?".
"Я знаю Зеленського дуже добре, Путіна дуже добре. Вони поважають мене і не поважають Байдена, тому що його немає за що поважати. Якщо за мене проголосують, я поговорю з одним президентом, поговорю з другим і війна закінчиться", - заявив Трамп.
- Кандидати у президенти США демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп провели 11 вересня перші дебати. Телеканал "Еспресо" демонстрував дебати наживо.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.22Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе