"Хочу закінчення війни": під час дебатів Трамп ухилився від питання про перемогу України

Про це повідомляє Еспресо із посиланням на трансляцію Голосу Америки.

"Я хочу, щоб війна припинилась. Я хочу врятувати життя, бо люди гинуть мільйонами", - заявив Трамп.

За його словами, інтересам США відповідає закінчити війну в Україні. Водночас Трамп переконаний, що зупинить цю війну, якщо стане президентом: "Ми зараз граємо з Третьою світовою війною. А де наш президент?".

"Я знаю Зеленського дуже добре, Путіна дуже добре. Вони поважають мене і не поважають Байдена, тому що його немає за що поважати. Якщо за мене проголосують, я поговорю з одним президентом, поговорю з другим і війна закінчиться", - заявив Трамп.