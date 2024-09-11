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"Хочу закінчення війни": під час дебатів Трамп ухилився від питання про перемогу України

Катерина Єсікова
11 вересня, 2024 середа
06:16
Світ Дональд Трамп

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час дебатів з Камалою Гарріс не відповів на питання, чи хоче він перемоги України у війні з Росією

Зміст

Про це повідомляє Еспресо із посиланням на трансляцію Голосу Америки.

"Я хочу, щоб війна припинилась. Я хочу врятувати життя, бо люди гинуть мільйонами", - заявив Трамп.

За його словами, інтересам США відповідає закінчити війну в Україні. Водночас Трамп переконаний, що зупинить цю війну, якщо стане президентом: "Ми зараз граємо з Третьою світовою війною. А де наш президент?".

"Я знаю Зеленського дуже добре, Путіна дуже добре. Вони поважають мене і не поважають Байдена, тому що його немає за що поважати. Якщо за мене проголосують, я поговорю з одним президентом, поговорю з другим і війна закінчиться", - заявив Трамп.

  • Кандидати у президенти США демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп провели 11 вересня перші дебати. Телеканал "Еспресо" демонстрував дебати наживо.

Теги:
Україна
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
Світ про Україну
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