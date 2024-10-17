Гарріс заявила, що її президентство не буде продовженням правління Байдена

Про це повідомляє Fox News.

"Моє президентство не буде продовженням президентства Джо Байдена, і, як і кожен новий президент, який приходить на посаду, я привнесу свій життєвий досвід, мій професійний досвід, свіжі та нові ідеї. Я представляю нове покоління лідерів", - заявила Гарріс.

За її словами, вона хоче "перегорнути сторінку" правління експрезидента Дональда Трампа, яка, як каже Гарріс, була розроблена та реалізована, щоб "розділити нашу країну та змусити американців буквально вказувати пальцями один на одного"

"Сила американського президента полягає в тому, хто розуміє, що переважна більшість із нас має більше спільного, ніж те, що нас розділяє", - додала Гарріс.