Сторічний експрезидент США Джиммі Картер достроково проголосував за Гарріс
У середу, 16 жовтня, 39-й президент США Джиммі Картер, якому цьогоріч виповнилося сто років, достроково віддав свій голос на президентських виборах за Камалу Гарріс
Про це інформує New York Times.
Вказано, що Картер проголосував поштою. За словами його онука Джейсона, бюлетень опустили в скриньку для голосування в будівлі суду в місті Амерікус, штат Джорджія.
За словами родини Картерів, колишній президент найбільше хотів проголосувати за нинішню віцепрезидентку Камалу Гарріс.
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Наразі у штаті Джорджія триває дострокове голосування. Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.
Довідково. Картер народився у 1924 році у родині фермерів. Сам він здобув освіту морського інженера, а згодом також став фермером.
Його політична кар'єра розпочалася з обрання до сенату Джорджії у 1962 році, У 1971 році Картер отримав посади губернатора штату. А 1976 році - здобув перемогу на президентських виборах, обійнявши посаду президента США до 1981 року.
- Станом на 15 жовтня кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс зберігає перевагу в 3% над експрезидентом Дональдом Трампом.
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