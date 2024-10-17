Сторічний експрезидент США Джиммі Картер достроково проголосував за Гарріс

Про це інформує New York Times.

Вказано, що Картер проголосував поштою. За словами його онука Джейсона, бюлетень опустили в скриньку для голосування в будівлі суду в місті Амерікус, штат Джорджія.

За словами родини Картерів, колишній президент найбільше хотів проголосувати за нинішню віцепрезидентку Камалу Гарріс.

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Наразі у штаті Джорджія триває дострокове голосування. Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.

Довідково. Картер народився у 1924 році у родині фермерів. Сам він здобув освіту морського інженера, а згодом також став фермером.

Його політична кар'єра розпочалася з обрання до сенату Джорджії у 1962 році, У 1971 році Картер отримав посади губернатора штату. А 1976 році - здобув перемогу на президентських виборах, обійнявши посаду президента США до 1981 року.