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Трамп знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом США

Ольга Бабишена
18 грудня, 2024 середа
13:50
Світ Дональд Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна

Зміст

Про це пише Fox News, посилаючись на допис Трампа.

Обраний президент заявив, що канадці, мовляв, хочуть стати 51-м штатом США.

"Ніхто не може відповісти, чому ми субсидуємо Канаду на суму понад 100 000 000 доларів на рік? Це безглуздо! Багато канадців хочуть, щоб Канада стала 51-м штатом. Вони б значно заощадили на податках і військовому захисті", - написав Трамп.

Такий допис Трамп опублікував на тлі посилення напруги у відносинах між США і Канадою через плани нового президента накласти 25% мита на Канаду за нездатність вирішити торговельні та імміграційні питання.  

  • 29 листопада обраний президент США Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25% торгові мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.
Теги:
Новини
Економіка
Канада
Дональд Трамп
США
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