Трамп знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом США

Про це пише Fox News, посилаючись на допис Трампа.

Обраний президент заявив, що канадці, мовляв, хочуть стати 51-м штатом США.

"Ніхто не може відповісти, чому ми субсидуємо Канаду на суму понад 100 000 000 доларів на рік? Це безглуздо! Багато канадців хочуть, щоб Канада стала 51-м штатом. Вони б значно заощадили на податках і військовому захисті", - написав Трамп.

Такий допис Трамп опублікував на тлі посилення напруги у відносинах між США і Канадою через плани нового президента накласти 25% мита на Канаду за нездатність вирішити торговельні та імміграційні питання.