Трамп назвав Трюдо "губернатором штату Канада"

Відповідний допис він опублікував на Truth Social.

Майбутній очільник Білого дому розповів, що мав "приємність вечеряти в один із вечорів з губернатором великого штату Канада Джастіном Трюдо".

"Я з нетерпінням чекаю найближчої зустрічі з губернатором, щоби ми могли продовжити наші глибокі переговори стосовно тарифів і торгівлі, результати яких будуть справді вражаючими для всіх", - додав Трамп.

Трюдо і Трамп мали зустріч 30 листопада, на якій обговорювали питання торгівлі.