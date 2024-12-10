Трамп назвав Трюдо "губернатором штату Канада"
Обраний президент США Дональд Трамп назвав у своїй соцмережі канадського премʼєр-міністра Джастіна Трюдо "губернатором величного штату Канада"
Відповідний допис він опублікував на Truth Social.
Майбутній очільник Білого дому розповів, що мав "приємність вечеряти в один із вечорів з губернатором великого штату Канада Джастіном Трюдо".
"Я з нетерпінням чекаю найближчої зустрічі з губернатором, щоби ми могли продовжити наші глибокі переговори стосовно тарифів і торгівлі, результати яких будуть справді вражаючими для всіх", - додав Трамп.
Трюдо і Трамп мали зустріч 30 листопада, на якій обговорювали питання торгівлі.
- Канадський прем'єр Трюдо 29 листопада відвідав Флориду для зустрічі з новообраним президентом США Трампом після його погроз запровадити тарифи на товари з Канади.
- Згодом Трамп у розмові з Трюдо заявив, що якщо 25% торгові мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.
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