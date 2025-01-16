Канада готова запровадити мита на американські товари на $105 млрд у відповідь на дії Трампа, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела.

Співрозмовник видання повідомив, що Канада склала початковий список товарів американського виробництва вартістю 105 мільярдів доларів, на які запровадять мита, якщо Трамп після вступу на посаду піде на аналогічний крок. Він наголосив, що список наразі є проєктом, який набуде чинності лише у випадку, якщо адміністрація Трампа зробить перший крок.

Перелік товарів, які потрапили у список, невідомий, але він згодом може розширитись.

Видання нагадало, що за часів першого президентського терміну Трампа у 2018 році, коли США запровадили мита на канадські сталь та алюміній, Канада відповіла митами на різноманітні товари американського виробництва, серед яких віскі та пральні машини.