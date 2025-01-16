Канада готова запровадити мита на американські товари на $105 млрд у відповідь на дії Трампа, - Bloomberg
Канада склала список американських товарів на 105 млрд доларів, на які можуть запровадити мита, якщо Дональд Трамп обкладе митами канадські товари
Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела.
Співрозмовник видання повідомив, що Канада склала початковий список товарів американського виробництва вартістю 105 мільярдів доларів, на які запровадять мита, якщо Трамп після вступу на посаду піде на аналогічний крок. Він наголосив, що список наразі є проєктом, який набуде чинності лише у випадку, якщо адміністрація Трампа зробить перший крок.
Перелік товарів, які потрапили у список, невідомий, але він згодом може розширитись.
Видання нагадало, що за часів першого президентського терміну Трампа у 2018 році, коли США запровадили мита на канадські сталь та алюміній, Канада відповіла митами на різноманітні товари американського виробництва, серед яких віскі та пральні машини.
- 29 листопада обраний президент США Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25% торгові мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.
- 10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.23 Купівля 42.23Продаж 42.87
- EUR Купівля 43.41Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе