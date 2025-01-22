Трамп офіційно закрив південний кордон США
Президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в'їзд іноземців у США через південний кордон
Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Білого дому.
Як зазначено в повідомленні, Трамп, "здійснюючи свої повноваження відповідно до закону про імміграцію та громадянство і Конституції Сполучених Штатів", уповноважив міністерство внутрішньої безпеки, міністерство юстиції та державний департамент вжити всіх необхідних заходів для негайної депортації нелегальних мігранті, які намагаються потрапити у Сполучені Штати через південний кордон.
У повідомленні також викладено обґрунтування такого указу. Зокрема, зазначено, що такі штати, як Техас, "просили федеральний уряд про захист від вторгнення під час правління адміністрації Байдена, але він не зміг захистити їх від мільйонів нелегальних мігрантів, які в'їхали до США, вторглися в громади та спричинили мільярдні витрати для місцевих урядів". Тим часом президент має повноваження відповідно до закону про імміграцію та громадянство, а також невід'ємні повноваження згідно з конституцією "запобігти фізичному в'їзду нелегальних мігрантів до Сполучених Штатів через південний кордон".
- На півдні США межують із Мексикою. Раніше інформагенція Reuters повідомила, що США готуються відправити на кордон із Мексикою додаткову тисячу військових.
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