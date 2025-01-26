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Колумбія відмовилася приймати депортаційні рейси зі США з нелегальними мігрантами: Трамп у відповідь оголосив про низку санкцій

Катерина Єсікова
26 січня, 2025 неділя
21:40
Світ інавгурація Дональда Трампа

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що країна не прийматиме депортаційні рейси зі Сполучених Штатів з нелегальними мігрантами. Тим часом Дональд Трамп у відповідь оголосив низку санкцій

Зміст

Про це повідомляють Густаво Петро та Reuters.

"Мігрант - не злочинець, і до нього слід ставитися з гідністю, на яку заслуговує людина. Саме тому я відправив назад американські військові літаки, які перевозили колумбійських мігрантів", - написав президент Колумбії.

За його словами, повернення мігрантів "має відбуватися з гідністю і повагою до них і до нашої країни".

"Ми прийматимемо наших громадян на цивільних літаках, не ставлячись до них як до злочинців. Колумбія поважає себе", - додав Петро.

Натомість Дональд Трамп заявив, що запровадить відповідні заходи проти Колумбії, включаючи тарифи, санкції та заборони на в'їзд, після заяви та рішення президента Петро. Трамп заявив, що він поставив під загрозу національну безпеку США, тому доручив своїй адміністрації вжити заходів у відповідь.

Відповідь Трампа включає введення надзвичайних 25% тарифів на всі товари, що надходять до США, які через тиждень зростуть до 50%; заборону на в'їзд і анулювання віз колумбійським урядовцям та їхнім союзникам; повне введення надзвичайних казначейських, банківських і фінансових санкцій, а також посилення прикордонних перевірок громадян Колумбії.

"Ці заходи - лише початок. Ми не дозволимо колумбійському уряду порушувати свої юридичні зобов'язання щодо прийняття і повернення злочинців, яких вони змусили прибути до Сполучених Штатів!" - написав Трамп.

  • 22 січня Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в'їзд іноземців у США через південний кордон.
  • В адміністрації президента США Дональда Трампа 24 січня повідомили про депортації та затримання 538 нелегальних мігрантів.
Теги:
Новини
мігранти
Колумбія
Дональд Трамп
США
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