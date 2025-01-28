Лідери держав Латинської Америки проведуть екстрений саміт через депортаційну політику Трампа

Про це повідомляє Financial Times.

Саміт скликала президентка Гондурасу Ксіомара Кастро, яка очолює Співтовариство латиноамериканських і карибських держав, на прохання лідера Колумбії Густаво Петро. Вона написала в соцмережі Х, що на зустрічі обговорять міграцію, регіональну єдність та екологію.

"У латиноамериканських посольств у Вашингтоні багато тривоги. Здається, ми повернулися до 1897 року та епохи президента Мак-Кінлі, який вторгся на Кубу та Філіппіни", - сказав старший регіональний дипломат у Вашингтоні.

Старший науковий співробітник аналітичного центру Міжамериканського діалогу Майкл Шиффер вважає, що латиноамериканські держави "намагатимуться знайти баланс" у відносинах з Трампом.

Водночас анонімні регіональні дипломати сказали FT, що б хотіли координувати позиції непомітно, перш ніж озвучити офіційну позицію.

"Петро дав урок про те, як не мати справу з Трампом. Він пішов у бій у соціальних мережах, не маючи можливості підтримати свою боротьбу", - поділився співрозмовник видання.

Раніше адміністрація Білого дому на кілька годин запровадила 25% мита на колумбійські товари, однак скасували їх після того, як президент Петро погодився приймати своїх громадян, депортованих зі США. Таке рішення підтримали Венесуела й Куба, однак Мексика й Бразилія, найбільші держави регіону, не коментували їх.

"Депортаційна операція" у США

22 січня Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в'їзд іноземців у США через південний кордон.

В адміністрації президента США 24 січня повідомили про депортації та затримання 538 нелегальних мігрантів.

"Найбільша масова депортаційна операція в історії йде повним ходом. Обіцянки зроблені. Обіцянки дотримані", - заявила речниця Білого дому Каролін Лівітт.

27 січня Білий дім оголосив, що уряд Колумбії ухвалив рішення про "необмежений прийом" нелегальних мігрантів, депортованих зі Сполучених Штатів, після санкцій від Трампа.

Того ж дня спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес повністю готовий запровадити санкції проти країн, які відмовлятимуться приймати своїх громадян, депортованих із Штатів.

Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче збільшити кількість щоденних арештів нелегальних мігрантів до 1,5 тис. осіб.