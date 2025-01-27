Адміністрація Трампа доручила заарештовувати до 1,5 тис. нелегальних мігрантів щодня, - WP

Про це пише The Washington Post із посиланням на чотири джерела.

За словами співрозмовників видання, адміністрація доручила чиновникам імміграційної та митної служби збільшити арешти нелегалів з декількох сотень до 1,2 тис. чи 1,5 тис.

Вони також додали, що Трамп був розчарований результатами своєї кампанії з масових депортацій зі Штатів.

Зазначено: такі накази збільшують ймовірність того, що правоохоронці будуть не вибірково заарештовувати нелегальних мігрантів, через що можуть виникнути звинувачення в порушенні громадянських прав.

"Депортаційна операція" у США

22 січня Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в'їзд іноземців у США через південний кордон.

В адміністрації президента США 24 січня повідомили про депортації та затримання 538 нелегальних мігрантів.

"Найбільша масова депортаційна операція в історії йде повним ходом. Обіцянки зроблені. Обіцянки дотримані", - заявила речниця Білого дому Каролін Лівітт.

27 січня Білий дім оголосив, що уряд Колумбії ухвалив рішення про "необмежений прийом" нелегальних мігрантів, депортованих зі Сполучених Штатів, після санкцій від Трампа.

Того ж дня спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес повністю готовий запровадити санкції проти країн, які відмовлятимуться приймати своїх громадян, депортованих із Штатів.