Адміністрація Трампа доручила заарештовувати до 1,5 тис. нелегальних мігрантів щодня, - WP
Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче збільшити кількість щоденних арештів нелегальних мігрантів до 1,5 тис. осіб
Про це пише The Washington Post із посиланням на чотири джерела.
За словами співрозмовників видання, адміністрація доручила чиновникам імміграційної та митної служби збільшити арешти нелегалів з декількох сотень до 1,2 тис. чи 1,5 тис.
Вони також додали, що Трамп був розчарований результатами своєї кампанії з масових депортацій зі Штатів.
Зазначено: такі накази збільшують ймовірність того, що правоохоронці будуть не вибірково заарештовувати нелегальних мігрантів, через що можуть виникнути звинувачення в порушенні громадянських прав.
"Депортаційна операція" у США
22 січня Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в'їзд іноземців у США через південний кордон.
В адміністрації президента США 24 січня повідомили про депортації та затримання 538 нелегальних мігрантів.
"Найбільша масова депортаційна операція в історії йде повним ходом. Обіцянки зроблені. Обіцянки дотримані", - заявила речниця Білого дому Каролін Лівітт.
27 січня Білий дім оголосив, що уряд Колумбії ухвалив рішення про "необмежений прийом" нелегальних мігрантів, депортованих зі Сполучених Штатів, після санкцій від Трампа.
Того ж дня спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес повністю готовий запровадити санкції проти країн, які відмовлятимуться приймати своїх громадян, депортованих із Штатів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.31
- EUR Купівля 43.69Продаж 44.44
- Актуальне
- Важливе