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Трамп заявив, що припинить допомогу Південній Африці через "масові порушення прав людини"

Марія Науменко
3 лютого, 2025 понедiлок
07:28
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про намір призупинити фінансову допомогу Південній Африці через серйозні порушення прав людини в країні

Зміст

Про це він написав на своїй сторінці в Truth Social.

Трамп заявив, що припинить допомогу Південній Африці через "масові порушення прав людини"

За його словами, Південна Африка конфіскує землю і вкрай погано поводиться з "певними класами людей".

"Південна Африка конфісковує землю і поводиться з певними класами людей дуже погано. Це погана ситуація, про яку ліві радикальні ЗМІ не хочуть навіть згадувати. Масове порушення прав людини, як мінімум, відбувається на очах у всіх", - заявив Трамп, не уточнюючи, про які саме випадки йдеться.

Президент пообіцяв вжити заходів через недотримання прав людини з боку ПАР, одним з яких є призупинення фінансової допомоги країні.

"Сполучені Штати не будуть цього терпіти, ми будемо діяти. Крім того, я припиняю будь-яке подальше фінансування Південної Африки до завершення повного розслідування цієї ситуації", - підсумував він.

Офіційних коментарів від влади ПАР у зв'язку з висловлюванням Трампа поки що не було.

  • Під час дипломатичної зустрічі з американським держсекретарем Марко Рубіо президент Панами Рауль Муліно оголосив про рішення не поновлювати меморандум про співпрацю з китайською ініціативою "Один пояс, один шлях".
Теги:
Новини
Економіка
політика
Президент США
Африка
Дональд Трамп
США
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