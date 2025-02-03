Про це він написав на своїй сторінці в Truth Social.

Трамп заявив, що припинить допомогу Південній Африці через "масові порушення прав людини"

За його словами, Південна Африка конфіскує землю і вкрай погано поводиться з "певними класами людей".

"Південна Африка конфісковує землю і поводиться з певними класами людей дуже погано. Це погана ситуація, про яку ліві радикальні ЗМІ не хочуть навіть згадувати. Масове порушення прав людини, як мінімум, відбувається на очах у всіх", - заявив Трамп, не уточнюючи, про які саме випадки йдеться.

Президент пообіцяв вжити заходів через недотримання прав людини з боку ПАР, одним з яких є призупинення фінансової допомоги країні.

"Сполучені Штати не будуть цього терпіти, ми будемо діяти. Крім того, я припиняю будь-яке подальше фінансування Південної Африки до завершення повного розслідування цієї ситуації", - підсумував він.

Офіційних коментарів від влади ПАР у зв'язку з висловлюванням Трампа поки що не було.