Трамп заявив, що припинить допомогу Південній Африці через "масові порушення прав людини"
Президент США Дональд Трамп заявив про намір призупинити фінансову допомогу Південній Африці через серйозні порушення прав людини в країні
Про це він написав на своїй сторінці в Truth Social.
Трамп заявив, що припинить допомогу Південній Африці через "масові порушення прав людини"
За його словами, Південна Африка конфіскує землю і вкрай погано поводиться з "певними класами людей".
"Південна Африка конфісковує землю і поводиться з певними класами людей дуже погано. Це погана ситуація, про яку ліві радикальні ЗМІ не хочуть навіть згадувати. Масове порушення прав людини, як мінімум, відбувається на очах у всіх", - заявив Трамп, не уточнюючи, про які саме випадки йдеться.
Президент пообіцяв вжити заходів через недотримання прав людини з боку ПАР, одним з яких є призупинення фінансової допомоги країні.
"Сполучені Штати не будуть цього терпіти, ми будемо діяти. Крім того, я припиняю будь-яке подальше фінансування Південної Африки до завершення повного розслідування цієї ситуації", - підсумував він.
Офіційних коментарів від влади ПАР у зв'язку з висловлюванням Трампа поки що не було.
- Під час дипломатичної зустрічі з американським держсекретарем Марко Рубіо президент Панами Рауль Муліно оголосив про рішення не поновлювати меморандум про співпрацю з китайською ініціативою "Один пояс, один шлях".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.08
- EUR Купівля 43.27Продаж 43.99
- Актуальне
- Важливе