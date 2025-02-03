Панама оголосила про вихід з китайської ініціативи "Один пояс, один шлях"

Про це інформує CNN.

Це рішення було прийнято після того, як у неділю президент Дональд Трамп повторив свою обіцянку "повернути" Панамський канал, попередивши про "потужні" дії США в ескалації дипломатичної суперечки з центральноамериканською країною щодо присутності Китаю навколо життєво важливої водної артерії.

"Китай керує Панамським каналом, який не був відданий Китаю, який був відданий Панамі нерозумно, але вони порушили угоду, і ми збираємося забрати його назад, або станеться щось дуже потужне", - заявив Трамп.

Муліно запевнив, що суверенітет Панами над Панамським каналом є незаперечним, проте він висловив готовність до діалогу щодо усунення занепокоєння США з приводу китайського впливу в регіоні.

За словами президента Панами, уряд не поновлюватиме меморандум про взаєморозуміння 2017 року про приєднання до китайської ініціативи розвитку за кордоном, відомої як "Один пояс, один шлях". Крім того, він припустив, що угода з Пекіном може бути розірвана раніше, ніж планувалося.