Панама оголосила про вихід з китайської ініціативи "Один пояс, один шлях"
Під час дипломатичної зустрічі з американським держсекретарем Марко Рубіо президент Панами Рауль Муліно оголосив про рішення не поновлювати меморандум про співпрацю з китайською ініціативою "Один пояс, один шлях"
Про це інформує CNN.
Це рішення було прийнято після того, як у неділю президент Дональд Трамп повторив свою обіцянку "повернути" Панамський канал, попередивши про "потужні" дії США в ескалації дипломатичної суперечки з центральноамериканською країною щодо присутності Китаю навколо життєво важливої водної артерії.
"Китай керує Панамським каналом, який не був відданий Китаю, який був відданий Панамі нерозумно, але вони порушили угоду, і ми збираємося забрати його назад, або станеться щось дуже потужне", - заявив Трамп.
Муліно запевнив, що суверенітет Панами над Панамським каналом є незаперечним, проте він висловив готовність до діалогу щодо усунення занепокоєння США з приводу китайського впливу в регіоні.
За словами президента Панами, уряд не поновлюватиме меморандум про взаєморозуміння 2017 року про приєднання до китайської ініціативи розвитку за кордоном, відомої як "Один пояс, один шлях". Крім того, він припустив, що угода з Пекіном може бути розірвана раніше, ніж планувалося.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив про амбіції зробити Америку більшою. Зокрема, він пообіцяв взяти під контроль Панамський канал і висадитися на Марсі.
- У відповідь на зазіхання Трампа, президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що "Панамський канал є і залишатиметься панамським".
- Також Панама надіслала генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррішу лист із застереженням щодо висловлювань президента США Дональда Трампа про повернення контролю над Панамським каналом.
Пізніше Муліно заявив, що не вестиме жодних переговорів зі Сполученими Штатами щодо права власності на Панамський канал напередодні візиту до країни держсекретаря США Марко Рубіо.
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