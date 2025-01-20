"Ми розширимо свої території": Трамп пообіцяв взяти під контроль Панамський канал і висадитися на Марсі

Про це він сказав у інавгураційній промові. Телеканал Еспресо проводив спеціальний етер з коментарями експертів та аналізом подій.

"Америка скоро стане більшою, сильнішою і ще винятковішою, ніж будь-коли раніше", - наголосив 47-й президент США.

Він анонсував перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку, гору Деналі на стару назву Мак-Кінлі.

"Сполучені Штати Америки витратили більше коштів, ніж коли-небудь на будь-які проєкти, і втратили 38 000 життів під час будівництва Панамського каналу. Попри цей великий внесок, до нас ставилися дуже погано. І ці угоди, які були укладені, були зруйновані. Американські кораблі обкладаються величезними податками і до них не ставляться відповідним чином. Це стосується і морського флоту США. Нині Китай володіє цим каналом, хоча ми передавали його Панамі, не Китаю. І зараз ми повернемо цей канал", - наголосив Трамп.

Читайте також: Дональд Трамп став президентом США: перші заяви

Він запевнив, що США знову будуть державою яка зростає: "у якій висока народжуваність, ми будемо розширювати свої території, розширювати наші можливості, будувати нові споруди, відкривати нові горизонти. Ми будемо вступати на нові планети, ми вступимо на планету Марс".

За словами новообраного очільника США, амбіції Штатів високі і в цьому полягає суть держави.

"Наша держава амбітна, більш амбітна, ніж будь-який народ у цьому світі. Рівних нам немає. Американці - це підприємці, будівельники, бізнесмени, політики. І цей дух розширення наших ґрунтів закріплений у нашому ДНК. Ми відкриваємо нові горизонти, ми будемо розвивати нашу землю", - резюмував Дональд Трамп.